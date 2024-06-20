TV SHOWS
No te pierdas esta noche el gran final de Enamorándonos

No te puedes perder esta noche por UNIMÁs a las 8P/7C el final de temporada de Enamorándonos, el reality show con el que esta ocasión varias parejas encontrar el amor y otras más regresaron para presentar al fruto de su relación.

Entra ya a ViX y disfruta gratis los capítulos de Enamorándonos: La Isla.

Esta noche no te puedes perder por UNIMÁS el final de temporada de Enamorándonos, el reality show para encontrar el amor que acaba de celebrar sus 900 episodios y que en esta ocasión nos dejó mucho romance aunque las polémicas no se hicieron esperar.

Los nuevos integrantes de la familia Enamorándonos


En esta temporada nos llenamos de emoción cuando Linda y Diego regresaron al show para presentar a baby Sofía. La pareja se hizo presente acompañados de su hija, quien derrochó ternura entre los asistentes. Ambos compartieron cómo ha sido este camino con la recién nacida mientras que Rafa la abrazaba para calmarla.

Enamorándonos

Por su parte Karen y Neville descubren que el bebé que esperan es niña.La pareja regresó con una sonrisa de oreja a oreja para compartir los detalles de su embarazo. Los pronósticos acerca de que si sería niña o niño no faltaron y entre lágrimas, ambos expresaron su emoción al enterarse del sexo.

Las nuevas parejas de Enamorándonos


Después de que recorrieran Europa juntos, Andrea y Nelson volvió más unida que nunca para compartir los detalles de su viaje y recrear el momento en el que él le propuso que fuera su novia.


En su primera puerta el amoroso Mario logró encontrar la chispa en su flechada, Olga, con quien tiene una gran química y una esperanza para el amor. Con un anillo promesa, él le propuso comenzar un noviazgo y después de dar el 'sí' ella confesó por qué es tan especial para ella este nuevo paso.

Las polémicas durante esta temporada

Entre lágrimas, Melany abrió su corazón en una sesión detrás de cámaras para compartir la complicada situación que no le permitió avanzar en su relación con Lion Gold. El español expresó su sentir acerca de la situación y habló de la decisión.

Bo fue expuesto por Andrea y Paola en medio de su palco-amor con Diriany. Luego de que Dayan revelara de que no había salido con el amoroso ya que él se vio interesado por otra integrante del palco, él reveló de quién se trataba. Aunque dos de sus compañeras trataron de advertir a la nueva conquista, la decisión fue a favor de Cupido.

No te puedes perder el final de temporada de Enamorándonos esta noche a las 8P/7C por UNIMÁS.

