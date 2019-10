El amor y Enamorándonos llegan a tu ciudad, no te pierdas los castings durante octubre

-6 de octubre, Nueva York, a las 9:00 am, te esperamos en el Renaissance New York Times Square Hotel (714 Seventh Avenue, New York, NY 10036).

-12 de octubre, Chicago, Illinois, a las 9:00 am en Restaurante Mi Tierra en LA Villita (2528 Kedzie Ave, Chicago, IL 60623).

-20 de octubre, Los Ángeles, California, a las 9:00 am, en The Westin Bonaventure Hotel and Suites (404 S, Figueroa Street, Los Ángeles, CA 90071).

-27 de octubre Phoenix, Arizona, a las 9:00 am en Univision Phoenix (6006 South 30th Street Phoenix, AZ 85042).