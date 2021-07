No usará tiara de princesa, pero sí tendrá bling bling: Tanya Charry da detalles de su vestido de novia

Finalmente Charry, quien ha comentado que la familia de su prometido podría no asistir a la boda por culpa del coronavirus, compartió cuál es la pregunta que más le hacen sus invitados."' ¿Con quién me vas a sentar en la boda? No me sientes con quién y no me sientes con este'", expresó divertida, mientras que Raúl bromeó con que si no le gusta con quién lo sientan, se irá de la celebración.