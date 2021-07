La historia de amor de Tanya Charry y su novio que tuvo como cómplices a Gloria Trevi y su esposo

"La primera vez que se me ocurrió acercarme a Tanya, vine de Los Ángeles a Miami, la vi en la tele y dije: ' La he visto un par de veces y me interesa'", narró Sebastián, quien contó que investigó un poco en internet y descubrió que la periodista estaba soltera, así que decidió acudir a uno de sus amigos que sabía que la conocía y le pidió ayuda.