Lo que Chiquis y Mr. Tempo comenzaron con tequila y beso podría terminar en demanda

Sin embargo, para enero, aunque la hija de Jenni Rivera no dio nombres, envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que parece haber terminado con el empresario: " No tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos. Por favor, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que ven, que no todo lo que brilla es oro. Créanme. No soporto a la gente mentirosa".