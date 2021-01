Chiquis Rivera desmiente a Mr. Tempo y, sin dar nombres, afirma que "no soporta a la gente mentirosa"

Horas después de que la nota fuera transmitida en el programa 'Suelta la Sopa', y sin mencionar nombres, la cantante manifestó su molestia en Twitter con varios mensajes: " ¡No puedo con la gente mentirosa! No hay nada más que me cae mal", escribió en un primer mensaje. "Pinche gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente. Sad!", se lee en el segundo tuit.



Janney Marín Rivera aclaró que no lanzará ninguna marca de bebida alcohólica: "En exclusiva a mis amigos de Twitter: " No tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos. Por favor, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que ven, que no todo lo que brilla es oro. Créanme. No soporto a la gente mentirosa", dijo en tres publicaciones más.