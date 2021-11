“Dios me puso contra la pared”: Laura Bozzo narra el drama que vivió tras ser acusada por evasión fiscal

Ante los problemas que vivió, Laura dijo que “esos tres meses siento que son pruebas de Dios, me demostró que yo me había desviado del camino, me había vuelto demasiado frívola… Yo soy una persona que entró a la televisión para ayudar a la gente y cambiar vidas… Creo que Dios me puso frente a la pared”.