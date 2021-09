Reportan que la Interpol emitió la orden de búsqueda internacional contra Laura Bozzo

Sin embargo, su abogado, Diego Ruiz, aseguró en entrevista en vivo con el programa 'De primera mano' que tampoco él sabe dónde está su cliente. Cuando este martes 28 se le preguntó si ella había salido del país o no, respondió: "No tengo conocimiento de ello". Llamó la atención que, mientras en medios mexicanos comenzaba a circular la noticia de que ya era buscada por la Interpol, su defensor dijo desconocer dicha acción. " No es algo que nosotros podamos saber como defensa", puntualizó.