Laura Bozzo publicó un emotivo mensaje que parece revelar en dónde se localiza

Después de permanecer varias semanas envuelta en la polémica, Laura Bozzo reapareció en Internet para confesar que este tiempo alejada del ojo público le sirvió para hacer una introspección sobre lo que quiere en su vida. Debido a esto, ha decidido regresar con todo a la televisión con el programa que la hizo famosa en Latinoamérica y así ayudar a personas que lo necesiten.

Tras estar “desaparecida” y ser buscada por la Interpol por presunto fraude fiscal en México, Laura Bozzo informó que regresará en breve para continuar con el proyecto que ha realizado durante años.

Cargando Video... “Más fuerte que nunca”: Laura Bozzo advierte que regresará a la televisión con su show

¿En dónde está Laura Bozzo?

El 9 de noviembre, la conductora cambió su avatar en Twitter y colocó una fotografía de la Virgen de Guadalupe. Gracias a esto tuvo interacción con varios de sus seguidores.

Esa vez se especuló que estaba en México, pero ahora la conductora publicó un post en Instagram y agregó una ubicación: Acapulco, Guerrero. Cabe recordar que Laura Bozzo tiene un lujoso departamento en dicho destino turístico.

Los mensajes que mandó Laura Bozzo a su público

A través de redes sociales, ‘La señorita Laura’ escribió una serie de mensajes que mostraron los sentimientos que la invaden. Además, recordó su labor ante diversas situaciones difíciles.

“Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me toco sufrir me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo Mexico a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes, esa es mi felicidad y en Perú 2000 mil comedores populares y tantas operaciones mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, el amor se demuestra con obras. En los últimos años me desvíe de ese camino y estos meses me enseñaron que esa es mi misión y aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda, le agradezco a Dios por mostrarme mis errores pero estoy viva y volveré con todo. Los amo y extraño”.

Momentos después, Laura compartió un video en donde agradeció a su equipo de abogados por detener la orden de aprehensión que tenía en su contra.

“Gracias a Dios por haberme dado la fuerza para resistir esta prueba tan dolorosa, pero aquí estoy más fuerte que nunca. Los amo”.