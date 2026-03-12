TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
apostarias por mi?

Tras convertirse en finalistas, Rubí y René son sorprendidos con una emotiva videollamada: "nunca más"

'Los Cómplices' se ganaron un lugar en la gran final después de ser los único en completar un intenso desafío y su esfuerzo fue bien recompensado

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Rubí y René son la SEGUNDA PAREJA que gana el PASE A LA FINAL

En esta octava semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? las parejas ya no se enfrentaron en los desafíos por obtener dinero y hacer crecer su bolsa acumulada, ahora lo hacen para ganarse un lugar en el último día del reality.

Las competencias en esta instancia son muy complejas y han puesto a los cinco contendientes en aprietos, pero sus ganas de triunfar en el reality los han llevado a encarar los desafíos con mucha garra, así como pasó con Rubí.

PUBLICIDAD

René y Rubí tienen emotiva sorpresa tras ganar su boleto a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

Relacionado

Mario y Brenda por fin se divierten en un Desafío
7:29

Mario y Brenda por fin se divierten en un Desafío

¿Apostarías por Mí?
Ale se PARTIÓ DE LA RISA viendo al Malito competir contra Beta
7:01

Ale se PARTIÓ DE LA RISA viendo al Malito competir contra Beta

¿Apostarías por Mí?
Beta tenía el corazón partido por Ale y lamenta haberla presionado
5:37

Beta tenía el corazón partido por Ale y lamenta haberla presionado

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí prometen jamás separarse de su pequeño hijo
7:29

René y Rubí prometen jamás separarse de su pequeño hijo

¿Apostarías por Mí?
Adrián encara a Nuja por tardar en darle indicaciones durante el Desafío
4:28

Adrián encara a Nuja por tardar en darle indicaciones durante el Desafío

¿Apostarías por Mí?
Laysha y Malito se ENFRENTARON a la semana inglesa
7:23

Laysha y Malito se ENFRENTARON a la semana inglesa

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Mario se sienten en desventaja para poder ser finalistas
4:44

Brenda y Mario se sienten en desventaja para poder ser finalistas

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí fueron CUESTIONADOS por ganar tantas pruebas en La Villa
7:32

René y Rubí fueron CUESTIONADOS por ganar tantas pruebas en La Villa

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí quieren que Adrián y Nuja lleguen con ellos a la gran final
6:06

René y Rubí quieren que Adrián y Nuja lleguen con ellos a la gran final

¿Apostarías por Mí?
Team Pueblo reconoce que Rubí es una toda una guerrera
4:35

Team Pueblo reconoce que Rubí es una toda una guerrera

¿Apostarías por Mí?

El pasado miércoles, las mujeres se enfrentaron al 'Gira que Gira', donde todas entraron en pánico y no terminaron el desafío, a excepción de Rubí, quien fue la única que lo completó y, además lo hizo en menos de dos minutos.

Tras esta hazaña, 'Los Cómplices' se convirtieron en la segunda pareja finalista y ahora competirán por el campeonato contra Laysha y 'El Malito', quienes ya están instalados en el último día del reality.

Aunque falta conocer a las otras dos parejas finalistas, René y Rubí disfrutaron una cena tras triunfar en el desafío y El Anfitrión les preparó un regalo que ninguno de los dos se esperaba.

Por haber sido los segundos finalistas, hoy les tengo preparadas una gran sorpresa. Espero que la disfruten.
El Anfitrión


Tras casi 60 días de aislamiento y ser la pareja que más arrasó con los desafíos durante toda la temporada, René y Rubí pudieron hablar con su pequeño hijo, Ian, que apenas tiene 9 añitos.

¡Qué felicidad verte! ¿Cómo estás? Hoy es el día más feliz desde que llegué aquí porque te estoy viendo. Mamá no se vuelve a ir nunca más.
Rubí Cardozo
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX