apostarias por mi? Tras convertirse en finalistas, Rubí y René son sorprendidos con una emotiva videollamada: "nunca más" 'Los Cómplices' se ganaron un lugar en la gran final después de ser los único en completar un intenso desafío y su esfuerzo fue bien recompensado

Video Rubí y René son la SEGUNDA PAREJA que gana el PASE A LA FINAL

En esta octava semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? las parejas ya no se enfrentaron en los desafíos por obtener dinero y hacer crecer su bolsa acumulada, ahora lo hacen para ganarse un lugar en el último día del reality.

Las competencias en esta instancia son muy complejas y han puesto a los cinco contendientes en aprietos, pero sus ganas de triunfar en el reality los han llevado a encarar los desafíos con mucha garra, así como pasó con Rubí.

René y Rubí tienen emotiva sorpresa tras ganar su boleto a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

El pasado miércoles, las mujeres se enfrentaron al 'Gira que Gira', donde todas entraron en pánico y no terminaron el desafío, a excepción de Rubí, quien fue la única que lo completó y, además lo hizo en menos de dos minutos.

Tras esta hazaña, 'Los Cómplices' se convirtieron en la segunda pareja finalista y ahora competirán por el campeonato contra Laysha y 'El Malito', quienes ya están instalados en el último día del reality.

Aunque falta conocer a las otras dos parejas finalistas, René y Rubí disfrutaron una cena tras triunfar en el desafío y El Anfitrión les preparó un regalo que ninguno de los dos se esperaba.

Por haber sido los segundos finalistas, hoy les tengo preparadas una gran sorpresa. Espero que la disfruten. El Anfitrión



Tras casi 60 días de aislamiento y ser la pareja que más arrasó con los desafíos durante toda la temporada, René y Rubí pudieron hablar con su pequeño hijo, Ian, que apenas tiene 9 añitos.

¡Qué felicidad verte! ¿Cómo estás? Hoy es el día más feliz desde que llegué aquí porque te estoy viendo. Mamá no se vuelve a ir nunca más. Rubí Cardozo

