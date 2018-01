Así reaccionó Eric del Castillo a las fotos íntimas de su hija Kate: “Se veía guapa, si yo la hice”

Su relación duró algunos meses, pero decidió terminarla para seguir su carrera artística, y al preguntarle si se arrepentía, contestó: "No, yo no me arrepiento de nada, el arrepentimiento no lo conozco, arrepentimiento y sacrificio son palabras que no uso, en las que no creo". Foto: Mezcalent.com | Univision

0 Compartir