“Son fotos que yo de loca me tomo”: Kate del Castillo habla sobre el ataque de hackers que sufrió

Kate del Castillo, actriz de la serie ‘Ingobernable’, fue víctima de los hackers el 21 de diciembre, a días de que también se filtraran imágenes íntimas de la conductora Montserrat Oliver y su pareja.

“Esas fotos no salieron de mi celular, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”, dijo la mexicana a la revista Quién.



No solo Montserrat Oliver, todos estos famosos han sido víctimas de hackers La conductora Montserrat Oliver acudió a su cuenta personal de Instagram para denunciar el uso ilegal de fotos que fueron sustraídas de su celular. De acuerdo con información de Univision, en las fotografías robadas a Montserrat aparecen ella y su novia Yaya Kosinova. Las imágenes habrían sido hackeadas y adulteradas para explotarlas en la red. Así que Montserrat publicó un mensaje en el que refirió: "Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso [...]". Pero Montserrat no ha sido la única involucrada en robo de imágenes o suplantación de identidad a través de las redes sociales. De acuerdo con el portal de Televisa Espectáculos, en marzo de 2017 el actor mexicano David Zepeda fue víctima de suplantación de identidad en su cuenta de Twitter. En la cuenta del actor fue publicada una imagen en que, aparentemente, él se mostraba completamente desnudo. Sin embargo, el protagonista de 'La doble vida de Estela Carrillo' aseguró que su cuenta había sido hackeada. Mauricio Ochmann fue blanco de los piratas cibernéticos en septiembre de 2015, según el portal del periódico El Universal. El mismo portal señaló que en la cuenta de Ochmann habían sido publicadas imágenes íntimas del actor. En octubre de 2014, la actriz Maite Perroni advirtió a sus seguidores que alguien había suplantado su identidad a través de su cuenta oficial en Twitter. La situación fue publicada por la actriz después de que fueron publicadas una serie de imágenes ofensivas tanto para ella como para sus seguidores en redes sociales, así lo informó el portal de Despierta América. En septiembre de 2011 Andrea Legarreta se vio involucrada en el hackeo de su cuenta oficial en Twitter. En marzo de 2013, la revista Quién informó que la cuenta de Twitter de la actriz Eiza González había sido hackeada. La misma revista afirmó que la actriz pidió ayuda a sus seguidores a través de la cuenta de su mamá Glenda Reyna. Además, el mismo portal detalló que fueron los seguidores de Eiza quienes notaron que algo extraño pasaba con los mensajes de la joven en Twitter. En 2012, las fotos íntimas de la actriz Sofía Vergara y de su entonces pareja Nick Loeb fueron robadas desde el móvil del empresario, según informó People en Español. El portal de la revista People en Español informó que en 2011 la cuenta de Twitter de Kim Kardashian fue intervenida por piratas cibernéticos, quienes publicaron mensajes haciéndose pasar por la también empresaria. En 2014 la cuenta de iCloud de Miley Cyrus sufrió un robo de imágenes íntimas tras haber sido hackeada. Pero en agosto de 2017, el sitio International Business Times afirmó que imágenes privadas de Miley Cyrus habían sido filtradas por un portal en internet conocido por violar la privacidad. Otra de las celebridades que ha sido víctima de piratas cibernéticos es Rihanna. Según información de People en Español, en 2014 la intérprete de 'Umbrella' sufrió el robo de una serie de imágenes en las que aparecía desnuda. En 2011 Mila Kunis se convirtió en otra de las celebridades víctima de los piratas cibernéticos. El portal de la revista People en Español señaló que en dicho año a través de internet empezaron a circular fotografías de la actriz semidesnuda junto a Justin Timberlake, después que el móvil de la actriz fuera intervenido. Imágenes de Scarlett Johansson desnuda fueron filtradas en septiembre de 2011. De acuerdo con el portal de People en Español, fue a través del correo electrónico de la actriz que piratas cibernéticos obtuvieron las fotos íntimas de esta celebridad de Hollywood. En 2008, Jessica Alba sufrió el robo de imágenes privadas en las que ella aparece embarazada de su primera hija. De acuerdo con el portal de Diario Sur, al parecer las imágenes fueron enviadas a través de mensaje de texto a su esposo Cash Warren, pero fueron filtradas en línea. Fue en 2014 que la actriz Jennifer Lawrence se convirtió en una víctima más de los hackers quienes obtuvieron imágenes en las que esta famosa aparecía completamente desnuda, así lo informó el portal de la revista People en Español. El portal de la revista People en Español reportó que en 2005 el celular de Paris Hilton fue hackeado por un estudiante universitario, hecho que dejó al descubierto tanto fotos como información privada de la socialite. En marzo de 2017, la protagonista de la saga de 'Harry Potter' también fue víctima de los piratas cibernéticos quienes, incluso, amenazaron a Emma con la publicación de fotos íntimas a través de internet, según informó la revista People en Español. El 20 de diciembre se filtraron una serie de imágenes de Kate Del Castillo donde aparece desnuda, con el mismo sello de agua con la que se distribuyeron fotos íntimas de su amiga Montserrat Oliver. La actriz de la serie 'La Reina del Sur' aún no ha comentado nada respecto a estas instantáneas.



La también empresaria, aseguró que las autoridades de Estados Unidos ya están investigando el ataque online y reveló que hace unas semanas la contactaron para amenazarla con publicar las fotos si no pagaba una gran suma de dinero, cantidad que no especificó, aunque “no le hice caso”.

Durante los últimos dos años a la artista la han relacionado sentimentalmente con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, ha sido investigada por la justicia mexicana y estadounidense y se ha visto con la limitación de no poder viajar al país que la vio nacer, tras miedo de represarías.

