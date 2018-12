CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, ha sido criticado luego de que el martes advirtiera, en un tono de amenaza según varios políticos y activistas, que si los diputados no aprueban la creación de la Guardia Nacional en México regresaría a todos los militares a los cuarteles y dejarían de velar por la seguridad.

"Si el Congreso tomara la decisión (de no aprobar la creación de la Guardia Nacional) retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles", dijo Durazo durante su comparecencia ante la comisión legislativa a cargo de las reformas constitucionales (la de Puntos Constitucionales).

El funcionario recordó que en los últimos 12 años el Ejército, la Policía Militar y la Policía Naval han estado en las calles de manera irregular y el gobierno de López Obrador no continuará "con esa simulación".

Sin embargo, diputados del propio partido que lideraba el presidente Andrés Manuel López Obrador , como Tatiana Clouthier, quien incluso fue su coordinadora en la campaña presidencial, criticó que el gobierno tomara esa decisión porque, aseguró, eso no fue lo que se ofreció en campaña ni por lo que votaron los mexicanos.

“Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañada a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario”, dijo Clouthier.

También lamentó que Durazo amenazara con retirar a las Fuerzas Armadas si su iniciativa no era aprobada. “Nos amenazan con que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy muy preocupante”, dijo.

Por su parte, los diputados de oposición también expresaron sentirse amenazados por el secretario y forzados a aprobar los cambios constitucionales para no dejar a la población desprotegida.

“Es una amenaza. ¡Chantaje insostenible! Y que no puede ser esa la justificación para militarizar la policía en este país… y en esta comisión de Puntos Constitucionales no estamos para dar temas presupuestales; no estamos para chantajes”, aseguró el panista Raúl García Guzmán.