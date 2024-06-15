La semana en video: estragos en Florida por las fuertes lluvias y mujer de 63 años da a luz

Video ¿A qué niños seleccionaban los mayas para sacrificar en Chichén Itzá? Un estudio lo descubre

La lluvia no dio tregua esta semana en Florida, dejando vuelos cancelados y calles inundadas en ciudades como Miami y Fort Lauderdale.

Además, una mujer italiana de 63 años fue noticia en el mundo por dar a luz luego de hacer un tratamiento de fecundación in vitro.

Te presentamos estas y otras historias en video que estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Calles inundadas por fuertes lluvias en Florida

En cuestión de horas, Florida pasó de una ola de calor a sufrir lluvias torrenciales que causaron estragos en algunas ciudades. En estas imágenes puedes ver cómo el agua dejó vehículos varados, calles anegadas y cientos de vuelos cancelados o retrasados:

Video Imágenes de la emergencia por fuertes lluvias en Florida: hay calles inundadas y decenas de vuelos cancelados

2. La entrevista del “miedo creíble”

El primer paso al llegar a EEUU para muchos solicitantes de asilo es demostrar “miedo creíble” en una entrevista con autoridades, lo cual resulta fundamental para seguir con el proceso. En este video te explicamos en qué consiste este trámite y cómo se 'mide' el miedo:

Video El miedo creíble: qué es y cómo se mide en la entrevista que define el futuro de inmigrantes

3. El parto de una mujer italiana de 63 años

Flavia Alvaro se convirtió en la madre más longeva de Italia tras dar a luz por cesárea. Con 63 años, su bebé fue concebido mediante un procedimiento de fecundación in vitro que se realizó en Ucrania por $16,000.

Video Una mujer de 63 años da a luz tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro

4. Habla la madre de un adolescente que se suicidó tras sufrir extorsión por internet

Un adolescente de 17 años se quitó la vida después de que dos personas lo contactaran a través de Instagram y se hicieran pasar por una joven. Lo chantajearon y le exigieron dinero para no compartir sus fotos íntimas. La madre de la víctima ahora busca ayudar a otros a no caer en manos de este tipo de delincuentes.

Es importante: Si tienes pensamientos sobre el suicidio o conoces a alguien que los tiene, hay líneas telefónicas en español e inglés de asistencia en la Línea de Prevención del Suicidio y de la Asociación Estadounidense de Prevención del Suicidio. El teléfono de ayuda es 1-800-273-8255, el servicio es gratuito, está disponible todo el tiempo y las llamadas son confidenciales.

Video "En seis horas, mi hijo estaba muerto": madre de joven que se quitó la vida tras ser víctima de extorsión sexual

5. La familia hispana que convirtió un autobús escolar en su nuevo hogar

Una pareja colombiana compró un autobús escolar en una subasta y lo transformó en la casa móvil de sus sueños. Ahora, recorren EEUU junto a sus hijos a bordo de este vehículo que, no solamente es su hogar, sino también la escuela de sus pequeños.

Video Familia hispana convierte un autobús escolar en la casa móvil de sus sueños para recorrer EEUU

6. El rescate de un surfista que escribió “ayuda” con piedras en la playa

Como si se tratara de una película de náufragos, un surfista varado en una playa de California logró que lo rescataran tras escribir “ayuda” en la arena con piedras.