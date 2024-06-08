La semana en video: Boeing logra lanzar su primera misión tripulada y una mujer muere tomándose una selfie

Video Un niño hispano se salva de un intento de secuestro frente a su casa

Tras dos intentos cancelados, mira las imágenes del exitoso lanzamiento al espacio de la primera nave tripulada de Boeing. También el trágico accidente de una mujer en México, que perdió la vida tras ser atropellada por un tren al que quería fotografiar de cerca tomándose una selfie.

Te presentamos estas y otras historias en video que estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La odisea de una familia para pedir asilo en EEUU

Alejandra y su familia viajaban desde México a la frontera con EEUU para pedir asilo, pero un grupo armado los detuvo. Como la suya, las historias de secuestros, robos y extorsiones no dejan de aumentar en la dura travesía de miles de migrantes hacia el norte:

Video Secuestro, robo y extorsión: lo que vivió una familia que iba a su cita para pedir asilo en EEUU

2. Muere el migrante que perdió sus piernas en ‘La Bestia’

El hondureño Elvin Moreira perdió sus piernas tras caer del tren conocido como 'La Bestia' cuando intentaba llegar a EEUU. Tras mes y medio luchando por su vida en un hospital de México, el joven falleció. Su madre pide ahora ayuda económica para repatriar el cuerpo hasta su país.

Video Muere el migrante hondureño que perdió sus piernas tras caer de 'La Bestia': "Le decía, hijo lucha por tu vida"

3. “Somos niños jugando, ¿por qué nos bombardean?”

La guerra en Gaza continúa dejando imágenes estremecedoras. Esta semana, Israel bombardeó una escuela administrada por la ONU que albergaba a palestinos desplazados. Según las autoridades locales, al menos 30 personas murieron. Entre ellas, había 14 niños.

Video “Somos niños jugando, ¿por qué nos bombardean?”: Israel ataca una escuela en Gaza

4. El primer lanzamiento al espacio de Boeing con tripulación

La tercera fue la vencida. Tras dos intentos cancelados, la nave espacial Starliner de Boeing consiguió despegar. Sus dos astronautas a bordo llegaron a la Estación Espacial Internacional y las imágenes del lanzamiento fueron espectaculares:

Video Así ha sido el exitoso primer lanzamiento al espacio de Boeing con tripulación

5. El atropello mortal de una mujer tomándose una selfie

Un error de cálculo le costó la vida a una mujer que se estaba tomando una selfie en México junto a las vías del tren. Quería inmortalizar el momento en que pasaba una locomotora antigua, pero se situó tan cerca que el tren la golpeó en la cabeza. El impactante momento quedó grabado en video:

Video Mujer es atropellada por un tren cuando se tomaba una selfie: un error de cálculo le costó la vida

6. El millonario botín en una caja fuerte sumergida

¿Te imaginas salir en busca de chatarra y encontrar una caja fuerte llena de dinero? Una pareja capturó en video el emocionante momento en el que, con un imán, sacaron una caja fuerte con $100,000 de un lago de Nueva York. ¿Qué harán con el dinero?