La semana en video: olas gigantes en California, hallan a un hombre desaparecido 20 años y el video del interrogatorio de Dereck Rosa

Esta semana, pocos días antes del inicio del 2024, los habitantes de la costa de California fueron alertados por una serie de olas gigantes que pusieron en riesgo a la población. Una de ellas arrastró a una multitud que observaba el tamaño del oleaje.

Además, horas después del comienzo del nuevo año, la zona central de Japón fue sacudida por un poderoso sismo de 7.6 que hasta el momento ha deja casi 100 muertos y decenas de heridos. Del otro lado del mundo, en México, las redes sociales ayudaron a localizar a un hombre que llevaba desaparecido 20 años.

Estos son los videos de los sucesos que marcaron la semana:

1.- Olas gigantes arrastran a varias personas en California y provocan inundaciones

El pasado fin de semana, millones de personas de las zonas costeras de California recibeiron avisos de fuerte oleaje lluvias y fuertes vientos. Las autoridades pidieron a la gente que evite las playas y costas durante el fin de semana de año nuevo.

Sin embargo, durante esos días, una ola de gran magnitud arrastró a más de dos decenas de personas que estaban observando el gran oleaje desde un malecón en Ventura, condado vecino de Los Ángeles, enviando a ocho al hospital.

En este video podrás ver el momento exacto en que las olsa en Ventura arrastran a los espectadores:

Video Olas gigantes arrastran a varias personas en California y provocan inundaciones

2.- Las imágenes y los testimonios tras el poderoso terremoto de magnitud 7.6 en Japón

Un terremoto de magnitud 7.6 golpeó el lunes la costa occidental del centro de Japón dejando al menos 94 muertos, según las últimas cifras. Se trata del terremoto más devastador en Japón desde el de 2016 en la prefectura de Kumamoto (que dejó más de 200 muertos), es el primero de nivel 7 en registrarse en el país desde 2018.

El terremoto del lunes obligó además a activar la alerta por tsunami en buena parte de las costas del archipiélago durante casi un día entero, aunque las subidas del nivel del mar registradas afortunadamente no produjeron daños importantes.

Estos son los testimonios de las personas que vivieron el poderoso sismo:

Video Las imágenes y los testimonios tras el poderoso terremoto de magnitud 7.6 en Japón

3.- Encuentran en México a un hombre desaparecido en Estados Unidos hace 20 años

Una publicación en redes sociales identificó a Mario Becerril López quien fue encontrado en situación de calle en las inmediaciones del estacionamiento de un Walmart de Hermosillo, Sonora.

El hombre fue reportado como desaparecido desde hace 20 años y que su familia lo buscaba en los Estados Unidos. Fue el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora quien reportó el hallazgo el pasado 28 de diciembre, luego de que solicitaran ayuda para la persona a través de las redes sociales.

Mira en este video los detalles de la conmovedora historia:

Video Encuentran en México a un hombre desaparecido en Estados Unidos hace 20 años

4.- Revelan el video del primer interrogatorio de Derek Rosa: el joven admitió que asesinó a su madre

Las imágenes fueron grabadas por la cámara corporal de un investigador y se ve el momento en que Derek Rosa confiesa haber asesinado a su madre, Irina García, el pasado 12 de octubre.

El joven accedió a dar su testimonio voluntariamente y sin la presencia de un abogado. La fecha tentativa del próximo juicio será el próximo 23 de febrero de 2024.

Este es un fragmento del interrogatorio a Derek Rosa:

Video Revelan el video del primer interrogatorio de Derek Rosa: el joven admitió que asesinó a su madre

5.- Familias inmigrantes reciben apartamentos amoblados gratis por tres meses

Empresarios locales decidieron usar sus apartamentos desocupados para apoyar a los inmigrantes que han sido trasladados a Denver, Colorado, y que no tienen espacio en los refugios.

Mira aquí el video completo:

Video Familias inmigrantes reciben apartamentos amoblados gratis por tres meses

6.- El bebé que nació como si fuera de un año de edad

El recién nacido tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos en el hospital y la madre sigue recluida en un centro médico chileno tras complicaciones por el parto.

Mira aquí la historia: