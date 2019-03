Una familia no pudo pagar sus deudas: la ciudad les quitó a su perro y lo vendieron por eBay

Las autoridades de Ahlen, una localidad en la región de Renania del Norte-Westfalia, aseguran que la decisión que tomaron es legal, pues no había demasiadas cosas de valor para incautar, más que un portatil, una máquina de café y hasta una silla de ruedas de su esposo. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de críticas porque las personas consideran que es un acto cruel y despiadado, que un perro no es un objeto que se pueda incautar.

Los oficiales que se llevaron a la mascota contaban con una orden de allanamiento para quitarle a la familia las cosas de valor que encontraran como forma de pago de sus deudas (que incluían no haber cumplido con el impuesto por tener mascota). Sin embargo, por más legal que sea, la manera cómo terminaron las cosas "fue absolutamente no aceptable", según le dijo la dueña de Edda al medio local Die Glocke.

El drama: la perrita estaba enferma

Michaela Jordan, una agente de policía, vio en Internet el anuncio y aunque le pareció un poco inusual cómo la ciudad había obtenido el animal, decidió adquirirlo porque todo había sido legal. Ella nombró a la perra Wilma, se la llevó a casa y no se imaginó lo que le esperaba: al poco tiempo descubrió que esta no estaba en buenas condiciones de salud y empezaron los viajes al veterinario.

Sin embargo, funcionarios de la ciudad le dijeron a NPR a través de un comunicado que esta no es una solución común. "Los propietarios que pagan los impuestos de sus perros apropiadamente no deben tener miedo de esto", dijo Frank Merschhaus, un vocero de Ahlen. "Solo si hay múltiples solicitudes de pago que sean ignoradas o no se cumplen los acuerdos de pagos por cuotas, es un camino muy largo para llegar al embargo", advirtió.