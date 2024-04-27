La semana en video: alarmas por posible presencia del Cartel de Sinaloa en Florida y el famoso lago en México que se está secando

Video Mujer muere por comer champiñones crudos y salvan a niña que corría hacia una vía: videos destacados de la semana

Un lago en el occidente de México se está secando debido a la falta de lluvia. El antes y el después de las fotografías muestran un deterioro alarmante en el ecosistema y exponen la situación que se vive en el país por la severa sequía que enfrenta.

Aquí te presentamos estas y otras historias que estuvieron entre lo más visto en Univision en la última semana:

1.- El asesinato de un hispano enciende las alarmas por posible presencia del Cartel de Sinaloa en Florida

El cubano Julio González, de 46 años, supuestamente era el encargado de manejar la droga del Cartel de Sinaloa en Miami.

Sin embargo, en noviembre de 2022 fue asesinado y la policía señala a Jimmy Sánchez, presunto sicario de la organización criminal, como principal sospechoso. Tras 16 meses del crimen, se conoció el último mensaje que dejó Julio a su madre.

Esto es lo que se sabe del caso:

2.- Uno de los lagos más famosos de México se está secando

El lago de Pátzcuaro, uno de los lagos más importantes de México, se está secando. Los expertos aseguran que el robo de agua, la siembra irregular de aguacate y frutos rojos y las condiciones climáticas han causado su actual situación.

Aquí te mostramos cómo era antes y en qué condiciones se encuentra ahora:

3.- Los momentos previos al fatal choque que acabó con la vida de dos niños en plena fiesta infantil

Cámaras de seguridad captaron los momentos previos al choque de un auto contra un club náutico donde se celebraba un cumpleaños infantil en Berlín, Michigan.

Según autoridades, la conductora implicada, de 66 años, al parecer estaba bajo los efectos del alcohol. El hecho cobró la vida de dos niños de 5 y 8 años y dejó heridas a 15 personas.

Este es el video del momento:

4.- El color de tu lengua puede revelar las enfermedades que padeces: te explicamos

Según expertos, el color de la lengua puede revelar las enfermedades que tu cuerpo padece. ¿Alguna vez has visto tu lengua de color rojo, blanco, amarillo, naranja o gris?

Te explicamos qué significan esos tonos:

5.- Una mujer muere tras comer champiñones crudos en un restaurante: un doctor explica qué pudo pasar

Donna Ventura falleció tras pasar 12 días en cuidados intensivos luego de comer champiñones crudos en un restaurante de sushi en Montana.

La víctima tuvo un paro cardíaco y murió por insuficiencia hepática y renal. El doctor Joseph Varón, presidente de Dorrington Medical Associates, explica cuáles son los riesgos de ingerir este tipo de alimentos:

6.- El momento en que dos barberos salvan a una niña que corría sola hacia una transitada vía

Cámaras de vigilancia de una barbería en Connecticut captaron el momento en que dos hombres corrieron a rescatar a una niña que se dirigía hacia una transitada intersección.

Los barberos lograron poner a salvo a la pequeña que se le había escapado a su madre en una parada de autobús.