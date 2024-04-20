Mueren un niño de 5 años y su hermana de 8 al estrellarse un coche en una fiesta de cumpleaños; hay varios heridos

Video Dos aviones que se preparaban para el despegue por poco se chocan en Virginia: ¿qué fue lo que pasó?

Dos niños, un hermano y una hermana, murieron y otras varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, cuando un vehículo conducido por una mujer en estado de ebriedad se estrelló en una fiesta de cumpleaños el sábado en Michigan.

Las víctimas fueron identificadas como una niña de 8 años y su hermano de 5. La persona que conducía el automóvil fue identificada como una mujer de 66 años.

Un policía vigila el perímetro del Swan Creek Boat Club después de que una conductora embistió con su vehículo un edificio donde se realizaba una fiesta infantil de cumpleaños el sábado 20 de abril de 2024, en Berlin Township, Michigan. Imagen Kathleen Kildee/AP



Los hechos sucedieron alrededor de las 3:00 pm en el Swan Creek Boat Club en el municipio de Berlin, a unas 30 millas al sur de Detroit, dijo el sheriff del condado de Monroe, Troy Goodnough.

"Los socorristas describieron la escena como extremadamente caótica, con un alto nivel de emociones entre las personas involucradas y quienes presenciaron este horrible incidente", dijo.

Tres niños y seis adultos fueron trasladados a hospitales de la zona en dos helicópteros o ambulancias, con heridas potencialmente mortales, dijo. Otros heridos recibieron primeros auxilios en el lugar y algunos de ellos fueron trasladados a hospitales en vehículos privados.

"La investigación preliminar revela que un vehículo atravesó un edificio donde se llevaba a cabo una celebración de cumpleaños infantil, hiriendo gravemente a varias personas, tanto niños como adultos", dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

La conductora, que no ha sido identificada públicamente, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y ocasionar muertes, y probablemente enfrente cargos adicionales a medida que continúa la investigación, agregó el sheriff.

