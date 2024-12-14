Isak Andic, el multimillonario fundador de la cadena de ropa Mango que murió en un accidente en Madrid

Video Te mostramos en realidad aumentada los cofres con tesoros que escondió un multimillonario en EEUU

Isak Andic, de 71 años, fundador de la cadena española de ropa Mango, uno de los grupos de moda más grandes de Europa con casi 2,800 tiendas, murió el sábado en un accidente, anunció la compañía.

"Con profundo pesar lamentamos comunicar el inesperado fallecimiento de Isak Andic, presidente no ejecutivo y fundador de Mango, en un accidente ocurrido este sábado", afirmó el consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz, en comunicado.

Según los medios españoles, Andic murió en un accidente de montaña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, detalló en la red social X que el accidente tuvo lugar en "las cuevas de Salnitre de Collbató", cerca de Barcelona. "Todo mi cariño y reconocimiento a su gran labor y visión empresarial, que h a convertido a esta firma española en un referente mundial en la moda", agregó.

Quién era Isak Andic, el multimillonario fundador de Mango

Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, llega al desfile de otoño-invierno de Mango en París el martes 17 de mayo de 2011. Andic murió tras caerse mientras hacía senderismo cerca de Barcelona, informó la compañía el sábado 14 de diciembre de 2024. Imagen Thibault Camus/AP

Andic nació en Estambul en 1953 y se mudó con su familia a Barcelona cuando tenía 14 años.

Mango se fundó en 1984 cuando Andic abrió su primera tienda en el Paseo de Gracia, la famosa calle comercial de Barcelona, con la ayuda de su hermano mayor Nahman.

Cuando abrió su primera tienda, España acababa de salir de una dictadura de décadas que terminó con la muerte del general Francisco Franco en 1975, y los consumidores estaban ávidos de ropa más moderna.

"Vio que necesitábamos color, estilo", afirmó el director de ventas mundiales del grupo de moda, César de Vicente, en marzo de 2024.

Impulsado por el éxito de su primera tienda, vino una rápida expansión, con la apertura de centenares de puntos de venta tanto en España. Luego creció con la apertura de negocios en el exterior, empezando por Portugal y Francia.

Andic era uno de los hombres más ricos de España. Forbes estima su patrimonio familiar en 4,500 millones de dólares netos.

Mango y grandes figuras como Kate Moss o Penélope Cruz

Isak Andic, Kate Moss y Terry Richardson asisten al lanzamiento de la nueva colección de Mango en el Centro Pompidou el 17 de mayo de 2011 en París, Francia. Imagen Julien M. Hekimian/Getty Images



La firma cimentó su éxito en una potente estrategia de marketing apoyada en estrellas (Kate Moss, Penélope Cruz o Antoine Griezmann han protagonizado campañas), pero también en su búsqueda de precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda, al igual que su marca rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas.

Mango, centrado inicialmente en la moda femenina, se fue diversificando en su crecimiento: ampliaron a la oferta de moda masculina, con el lanzamiento de Mango Man, y luego la línea para niños, Mango Kids, y para el hogar, Mango Home, todo bajo el nombre de la sola marca.

Actualmente se está expandiendo en Estados Unidos y planea tener 65 tiendas allí para fines de 2025.

Mango, y un negocio multimillonario

Mango "no tiene fábricas" y externaliza toda su producción, principalmente en Turquía y Asia, según expertos citados por la agencia AFP.

Mango se ha consolidado como uno de los principales grupos internacionales de moda, con presencia en más de 120 países, cerca de 2,800 tiendas y 15.500 empleados en todo el mundo, según su página web.

La empresa cerró 2023 con una facturación de 3,100 millones de euros.

El presidente del gobierno regional de Cataluña, Salvador Illa, describió a Andic como "un empresario comprometido que... ha contribuido a engrandecer Cataluña y proyectarla al mundo". "Deja una huella imborrable en el sector de la moda catalana y mundial", añadió en X, al ofrecer sus condolencias.

La muerte del multimillonario fundador de Mango

La entrada de una tienda Mango en la calle Passeig de Gracia en Barcelona el 28 de febrero de 2024. El fundador de la cadena de ropa española Mango, Isak Andic, uno de los grupos de moda más grandes de Europa, murió el 14 de diciembre de 2024 en un accidente, dijo la compañía. Imagen LLUIS GENE/AFP via Getty Images



La empresa no dio detalles del accidente, pero los medios españoles reportaron que el ejecutivo murió al caerse en la montaña cuando caminaba con varios miembros de su familia cerca de Barcelona.

En el comunicado de la compañía, Ruiz señaló que Isak había sido "un ejemplo para todos nosotros". Y añadió: "Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso inquebrantable con unos valores que son los que él mismo ha impregnado a nuestra compañía".

