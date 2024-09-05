Anna Sorokin, la falsa heredera que defalcó a la alta sociedad de NYC, competirá en Dance with the Stars (con un grillete en el tobillo)

Video Ella es Anna Sorokin y así pasa sus días en arresto domiciliario

Anna Sorokin, la joven exconvicta por haber defraudado a bancos, hoteles y personas acaudaladas al hacerse pasar como una prominente heredera alemana en el 2019, se unirá al elenco de “Dancing with the Stars”.

La cadena televisiva ABC anunció la participación en la temporada 33 del show de la inmigrante alemana que porta un grillete electrónico en el tobillo desde octubre de 2022, cuando fue transferida a prisión domiciliaria.

Sorokin ganó popularidad tras la difusión en Netflix de la serie “Inventing Anna”, basada en cómo defraudó personas e instituciones al inventar una identidad falsa.

También han sido producidos programas de televisión, entrevistas, podcasts y obras de teatro basadas en sus acciones criminales.

La exsocialité fue apresada en el 2019, cuando fue declarada culpable de múltiples cargos de robo y fraude.

Al ser liberada tras cumplir su sentencia en febrero de 2021, autoridades migratorias la detuvieron con fines de deportación al sostener que había permanecido en territorio estadounidense tras la expiración de su visa.

Sin embargo, tras poco más de un año en una cárcel migratoria, un juez le concedió su transferencia a prisión domiciliaria mientras se resuelve un litigio contra la orden de deportación.

Sorokin competirá contra figuras del deporte, la moda y la televisión

La cadena ABC informó que Sorokin competirá contra figuras como el campeón de la NBA, Dwight Howard, la gimnasta olímpica, Ilona Maher, la modelo Brooks Nader, entre otros.

En el comunicado difundido para anunciar a los participantes de la nueva temporada del programa, la cadena se refirió a Anna Sorokin como Anna Delvey, el nombre que utilizó para cometer fraudes.

El comunicado describe a la mujer como una “notoria fashionista con grillete en el tobillo”. Bailará con el exconcursante del programa Ezra Sosa.

“Algunos la ven como una astuta estafadora, mientras que otros la ven como una emprendedora carismática y ambiciosa que se aprovechó de la elite social de la ciudad de Nueva York en un esfuerzo por abrir un prestigioso estudio de arte”, dice el comunicado.

El boletín agrega que el caso de Sorokin ha generado debates “sobre la riqueza, los privilegios y el ascenso social en la sociedad moderna”. La cadena difundió una imagen de Sorokin ataviada en un vestido amarillo y con el grillete en el tobillo.

“Su historia sigue cautivando la imaginación del público”, dice el texto de ABC.

La nueva temporada del programa comenzará transmisiones el 17 de septiembre en ABC y en la plataforma de streaming Disney Plus.

No está claro cómo las autoridades migratorias o la cadena resolverán las limitantes a la movilidad de Sorokin con respecto a su arresto domiciliario en el área de Nueva York.

El programa es transmitido desde el área de Los Ángeles, en California.

Sin embargo, un vocero de Sorokin, Juda Engelmayer, dijo a la agencia AP que actualmente la orden del juez le permite a la mujer viajar hasta 70 millas más allá de su hogar y en cualquier área de las cinco secciones de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, dijo que no podía comentar sobre ningún cambio a esas restricciones.

Otros participantes polémicos de “Dancing With the Stars”

Sorokin no es la primera figura controversial convocada para participar en el programa de baile.

Por ejemplo, en el 2015, en el show figuró la polémica chef Paula Deen, quien fue acusada en una demanda por discriminación al hacer comentarios despectivos en contra de afroestadounidense.

Aunque la demanda fue desechada en el 2013, ella había admitido previamente haber utilizado un término despectivo dirigido a una persona afroestadounidense, por lo que perdió varios contratos.

En el 2023 también participó en el programa Adrian Peterson, un exjugador de la NFL que en el 2014 decidió no combatir cargos presentados por haber golpeado a su hijo de 4 años con una rama de árbol. Por las acusaciones fue suspendido de la liga.

También han participado figuras polarizantes en el show como Sean Spicer, exvocero del expresidente republicano Donald Trump, y Bristol Palin, hija de la exgobernadora republicana de Alaska Sarah Palin.

