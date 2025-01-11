La semana en video: los incendios en California y la alerta en China por un nuevo virus respiratorio

Video Estos son los cinco incendios que tienen en emergencia a California: han quemado más de 10,000 estructuras

1. El momento en que una periodista de Univision rompe en llanto al ver el barrio de sus padres en llamas por los incendios de California

Los incendios en California dejaron un panorama devastador en muchas de las zonas afectadas por el fuego. Mientras trabajaba cubriendo la emergencia, Romi de Frías, periodista de Univision, tuvo que ver cómo Altadena, la zona donde viven sus padres, está siendo consumida por las llamas.

2. Los cuatro cambios clave que anunció el IRS sobre los impuestos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció cambios en el Crédito Tributario por Hijo, deducciones y las escalas tributarias de cara a la temporada de impuestos 2025 que comenzará en unas semanas. Un experto en finanzas explica en este video qué debes tener en cuenta para preparar tu declaración de impuestos.

3. La alerta en China por el brote de un nuevo virus respiratorio

Hay alerta en China por el brote de un nuevo virus contagioso conocido como metapneumovirus humano (HMPV). La situación está generando mucha preocupación entre la población y el temor a que los hospitales acaben colapsados. Los síntomas de este nuevo virus respiratorio serían similares a los del covid-19.

4. Un joven envuelto en llamas corre para salvar su vida tras accidente de avioneta

Vendado de pies a cabeza, un joven hispano se encuentra hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo luego de que una avioneta impactara la fábrica donde trabajaba en California. En impactantes videos de cámaras de seguridad se observa cómo el hombre, de origen guatemalteco, corrió del lugar del impacto envuelto en llamas en busca de auxilio.

5. El asesinato de una familia en un restaurante de Colombia

El líder religioso Marlon Yamith Lora, su esposa y sus dos hijos murieron tras ser baleados por sicarios en un restaurante en Colombia. Autoridades dicen que el crimen podría deberse a que los delincuentes confundieron a la hija de la familia con la pareja sentimental de un narcotraficante.

6. La lista de los pasaportes más poderosos en 2025

El índice Henley de los pasaportes más poderosos del año 2025 muestra como el documento de identidad estadounidense continúa entre los 10 que permiten más destinos sin un visado de turista previo, pero muestra un descenso en su posición anterior. En este video puedes ver la lista completa.