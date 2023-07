Tony Bennett: muere a los 96 años la legendaria voz del jazz y las grandes bandas

Hizo apariciones especiales en ‘Late Night with David Letterman’ y se convirtió en un artista invitado famoso en ‘Los Simpson’. Usó una camiseta negra y anteojos de sol como presentador de los Red Hot Chili Peppers en los MTV Music Video Awards de 1993, y su propio video de ‘Steppin' Out With My Baby’ de su álbum tributo a Fred Astaire, ganador de un Grammy, terminó en ‘Buzz Bin’ de MTV.