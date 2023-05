Tina Turner | 6 cosas que quizás no sabías de la icónica cantante que murió en Suiza a los 83 años

Turner lanzó su disco “Private Dancer” en 1984 y este se convirtió en un éxito instántaneo. Vendió más de ocho millones de copias y tuvo varios éxitos, entre ellos la canción que da nombre al álbum, “Better Be Good To Me” y “What’s Love Got to Do With It”, la canción que simbolizó los años posteriores a su ruptura de Ike y que se convirtió en el título de una película basada en su vida, producida en 1993.