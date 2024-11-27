Taylor Swift sube al segundo lugar entre las estrellas pop del siglo XXI: ¿quién será la número 1?

Video El instante en que Taylor Swift se traga un insecto durante un concierto

La revista Billboard ha coronado a Taylor Swift como la segunda estrella pop más grande del siglo XXI, colocándola en el podio de su lista de los 25 artistas más grandes del género. ¿Taylor Swift segunda?, se preguntarán los y las swifties. ¿Quién podría superarla?

En el ranking, Swift está inmediatamente por delante de Rihanna, Drake y Lady Gaga. Y también supera a otros como Ariana Grande, Shakira, Eminem y Adele.

PUBLICIDAD

Pero quién ocupará el primer puesto se mantiene en secreto y se revelará la próxima semana, algo que ha despertado especulaciones entre los fans.

La primera candidata para superarla, sospechan muchos en las redes sociales, es Beyoncé, aunque Billboard no confirmará el nombre hasta el 3 de diciembre.

Por qué Taylor Swift está en el segundo puesto del ranking de Billboard

Billboard dice que Swift es de las cantantes más notables e influyentes por su talento como compositora y su capacidad para conectar con el público.

"Al honrar todo lo que la hicieron diferente" Swift logró "doblegar con fuerza... la cultura a su voluntad" y convertirse en una figura icónica del pop, destaca el medio.

Desde sus comienzos en la música country, Swift ha acumulado una impresionante lista de éxitos: 14 premios Grammy, 30 MTV Video Music Awards y 39 Billboard Music Awards.

"Swift y sus fans eran jóvenes cuando se vieron por primera vez. Ella, una adolescente con cara de ángel y rizos en espiral y sueños que se desbordaban tanto en canciones como en publicaciones de MySpace. Sus fans, un grupo de chicas... que estudiaban sus entrevistas, reproducían sus vlogs mucho antes de que 'vlogging' siquiera existiera y empezaron a tomar guitarras... para emular a su querida heroína", describe Billboard, resaltando la estrecha relación entre la artista y su público.

Su actual gira 'Eras Tour' se ha convertido en la más taquillera de la historia, consolidándola como una de las artistas más exitosas de la actualidad.

PUBLICIDAD

Billboard también habla de la habilidad de Swift para reinventarse, transitando de la música country al pop global.

Su discografía es un reflejo de esta evolución, desde sus primeros éxitos como Tim McGraw y Love Story hasta su etapa iniciada con "1989" y su más reciente álbum, The Tortured Poets Department.

¿Para quién será el primer puesto de Billboard?

Aunque la identidad de la estrella pop número uno se mantiene en secreto, muchos fans especulan que Beyoncé podría ocupar ese lugar.

La cantante de Break My Soul ostenta el récord de la artista con más premios Grammy (32), y su influencia en la música y la cultura pop es extraordinaria.

Se especula con que Beyoncé ocupará el primer puesto en la lista de Billboard, debido a que ella no aparece aún en la lista de los 25 artistas más destacados del pop.

La lista de Billboard de las estrellas pop más grandes del siglo XXI:

1. (¿?)

2. Taylor Swift

3. Rihanna

4. Drake

5. Lady Gaga

6. Britney Spears

7. Kanye West

8. Justin Bieber

9. Ariana Grande

10. Adele

11. Usher

12. Eminem

13. Nicki Minaj

14. Justin Timberlake

15. Miley Cyrus

16. Jay-Z

17. Shakira

18. The Weeknd

19. BTS

20. Bruno Mars

21. Lil Wayne

22. One Direction

23. Bad Bunny

24. Ed Sheeran

25. Katy Perry