Una iniciativa de ley busca el perdón para una mujer condenada por brujería en 1693

“No está claro por qué Elizabeth no fue exonerada, pero ni la asamblea general [estatal] ni los tribunales tomaron ninguna medida en su nombre”, explicó la senadora estatal Diana DiZoglio, quien presentó formalmente la petición para que la mujer fuera absuelta oficialmente, tres siglos después. “Posiblemente porque no era ni esposa ni madre, no se la consideró digna de que se limpiara su nombre. Y como nunca tuvo hijos, no hay ningún grupo de descendientes que actúe en su nombre".