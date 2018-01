Melania, ¿qué hay detrás de tu traje blanco? ¿Oposición a las demócratas, guiño sufragista, una copia a Hillary?

No importa qué decisión tome Melania Trump ante su clóset, no importa si la calcula con cuidado o si no es más que un capricho, su decisión siempre será susceptible de leerse de la más diversas maneras, y el traje blanco de chaqueta y pantalón de la marca francesa Dior que eligió para el discurso del Estado de la Unión parece, sobre todo, una evidencia de eso.

Cuando los congresistas se pusieron de pie para aplaudirla mientras hacía su entrada al recinto, la primera impresión parecía evidente. Melania Trump llevaba justo el color que se oponía a la elección de las congresistas demócratas de llevar negro, en señal al duelo por las mujeres que han sido abusadas.



Hace un año, el 28 de febrero, cuando Donald Trump hizo su primera aparición en el Congreso como presidente, Melania había tejido la misma oposición. Las demócratas habían elegido blanco, ella, por el contrario, fue de negro de pies a cabeza.



Sin embargo, conforme fue pasando el discurso, parecía hacerse evidente que la elección de Melania era, cuando menos, muy particular, porque si se trataba de elegir blanco para oponerse a las congresistas de negro, ¿por qué elegir justo ese famoso ‘pant suit’ (sastre pantalón) que tanto capitalizó Hillary Clinton durante su campaña y que tanto alardearon las mujeres que se le enfrentaron a Donald Trump?

¿Acaso, y lejos de la primera impresión, estaba la primera dama agraciándose con las mujeres y con todo lo que un traje blanco significó durante la campaña presidencial de su esposo? ¿Estaba Melania Trump quizás, como se lo preguntaban algunos en Twitter, boicoteando desenfadadamente a su marido?



Más allá de quien lo use, es cierto que el ‘power suit’ o ‘sastre pantalón’ fue un invento hecho durante los años 80, atribuido a Girogio Armani, por hacer que las mujeres que transicionaban a las fuerzas laborales encontraran una prenda que las ayudara a lidiar con el imperante machismo y a romper los techos de cristal. También es un hecho que Hillary Clinton, mucho antes de su campaña presidencial, había hecho suyo el sastre pantalón al posar para el retrato oficial de la Casa Blanca con uno de estos, en lugar de un tradición vestido. Finalmente, también es innegable que el blanco fue un color que identificó históricamente los movimientos femeninos una vez que junto al púrpura se convirtió en los colores de la bandera del movimiento sufragista.

Entonces, ¿podría ser posible que Melania Trump estuviera jugando con estos elementos al ponerlos todos juntos? La editora de moda del New York Times no tuvo lugar a dudas. Apenas vio a Melania se aventuró a publicar en su Twitter: “Melania Trump está usando el sastre pantalón de las sufragistas’.



Melania Trump is wearing a suffragist white pants suit to the #SOTU — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 31 de enero de 2018



Pero de ser así... ¿por qué querría boicotear Melania a su marido, al que siempre ha salido a defender incluso cuando su boca ha pronunciado lo indefendible, como aquella "conversación de locker" denigrante? Si los rumores son ciertos, y la primera dama efectivamente ha querido marcar alguna distancia con su marido no acompañándolo a Davos e incluso no llegando con él a este discurso, ¿llegaría Melania tan lejos como para hacer toda una declaración política con su vestido en el Congreso?



Welcome to the resistance, Melania. — Matthew Miller (@matthewamiller) 31 de enero de 2018



A pesar de que esas son las teorías conspirativas que pronto se apresuraron a desplegar algunos internautas en las redes que le "daban la bienvenida a la resistencia", lo cierto es que ese traje blanco ejecuta efectivamente las dos oposiciones al tiempo: se distancia de las mujeres demócratas, pero se simpatiza con aquellas que usaron el traje blanco para defender sus derechos.

A la final, la ropa de Melana Trump solo termina por reforzar esa sensación generalizada de que es una mujer y una primera dama indescifrable. En realidad solo hay una pregunta que queda gravitando: ¿Qué hay detrás de tu traje, Melania?