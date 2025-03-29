La semana en video: deportan a una pareja colombiana que llevaba 35 años en EEUU y suspenden algunas aplicaciones de la ‘green card’

Video Llega deportado a su país influencer venezolano que alentaba a inmigrantes ocupar viviendas en EEUU

El caso de una pareja de inmigrantes colombianos que fue deportada tras acudir a una cita migratoria de rutina y la suspensión de algunas aplicaciones de residencia permanente o ‘green card’ fueron algunas de las historias que más captaron la atención en los últimos días.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Pareja hispana es deportada tras vivir 35 años en EEUU: denuncian que fueron engañados por abogados

Nelson y Gladys González fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) cuando se presentaron a una cita migratoria de rutina. A pesar de los esfuerzos de su familia, esta pareja hispana fue deportada a Colombia luego de permanecer durante más de tres décadas en Estados Unidos. Sus hijas aseguran que fueron víctimas de "abogados fraudulentos" a los que contrataron para regularizar su estatus migratorio.

2. Cambios en el Seguro Social: estos son los trámites que serán presenciales para algunas personas a partir del 31 de marzo

A partir del 31 de marzo, algunos beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) que no verifiquen su identidad en línea o necesiten actualizar su información bancaria deberán asistir presencialmente a una de las oficinas de la entidad como parte de los cambios anunciados por el gobierno de Donald Trump.

3. ¿Quiénes se verán afectados por la suspensión de algunas aplicaciones de 'green card'? Te explicamos

La administración de Donald Trump suspendió algunas de las aplicaciones de residencia permanente o 'green card'. El abogado Ángel Leal explica que esta medida está destinada principalmente a personas que entraron como refugiados o asilados a Estados Unidos y qué escenario podrían enfrentar.

4. Una niñera buscaba un 'monstruo' bajo la cama y encontró un hombre escondido

Un niño le dijo a su niñera que había un 'monstruo' bajo la cama. En su intento por probarle que no debía preocuparse, se encontró cara a cara con un hombre de 27 años, con quien tuvo un altercado y huyó de la casa. Las autoridades del condado de Barton, en Kansas, detuvieron al sospechoso al día siguiente, que es acusado de secuestro y agresión.

5. Entrevista exclusiva con la jueza Esther Salas: "Mi trabajo le costó la vida a mi único hijo"

La jueza federal Esther Salas habló en exclusiva con Univision Noticias sobre el asesinato de su único hijo a manos de un abogado que llegó hasta su casa en Nueva Jersey buscando venganza. Tras esa tragedia que marcó su vida para siempre, la magistrada hispana impulsó en el Congreso la Ley Daniel Anderl para proteger la información personal de los jueces y sus familias.

6. Así es el submarino que se hundió con 45 turistas a bordo

Los navíos de Sindbad Submarines tienen una capacidad para 44 pasajeros y miembros de la tripulación. Ofrecen viajes de hasta 80 pies bajo el agua para ver arrecifes de coral en el mar Rojo.