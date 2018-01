Antes del discurso del Estado de la Unión, al Congreso empezaron a llegar mujeres de filiación demócrata vestidas completamente de negro.

La idea de uniformarse, de usar el color de su ropa para mandar un mensaje, de aparecer en el Congreso como un bloque de luto diferenciable, no era nueva. Lo habían hecho un años atrás, el 28 de febrero de 2017, en la primera intervención que hizo Donald Trump como presidente en el Congreso.

Vestirse de blanco fue, en su momento, su manera de protestar y homenajear a las mujeres tan vilipendiadas durante la campaña presidencial de Trump. Fue su manera de recordar ese blanco que hizo emblemático los movimientos sufragistas que lucharon activa y públicamente para que las mujeres consiguieran el voto. Fue su manera de recordar a Hillary Clinton que hizo de ese color también estandarte de su campaña.

Un año después, sin embargo, hubo un acuerdo diametralmente opuesto: vestir de negro.

Esta vez la estrategia erigida sobre sus atuendos no apelaba a una referencia histórica, sino más bien a un sentimiento colectivo de indignación. "Al usar el negro para el discurso de el Estado de la Unión, las demócratas nos estamos levantando en solidaridad con las mujeres de toda la nación que gritan: ‘#Timesup’", explicó a principios de enero la representante demócrata Lois Frankel refiriéndose al movimiento masivo que ha logrado poner de manifiesto el acoso sexual y los abusos que mujeres en todo el mundo han tenido que soportar.



By wearing black to this year’s #SOTU, the @HouseDemWomen are standing in solidarity with women across our nation to say: #TimesUp on sexual harassment in the workplace. https://t.co/2Cd7bK6PlC

— Rep. Lois Frankel (@RepLoisFrankel) 10 de enero de 2018