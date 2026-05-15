Videos de Noticias La semana en video: El emotivo último adiós a Kevin González tras su reencuentro familiar y los temores entre los inmigrantes por la posible vigilancia en grandes tiendas Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Último adiós a Kevin González: lo despiden en México tras emotivo reencuentro con sus padres

El emotivo último adiós a Kevin González tras su reencuentro familiar y los temores entre los inmigrantes por el uso de datos personales obtenidos a partir de la posible vigilancia en grandes tiendas son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. Último adiós a Kevin González: lo despiden en México tras emotivo reencuentro con sus padres

Familiares y amigos se reúnen para despedir a Kevin González, el joven que conmovió al mundo al luchar contra el cáncer mientras esperaba ver a sus padres. Tras ser detenidos por ICE en un intento desesperado por cruzar la frontera, los padres fueron deportados de urgencia para un último abrazo. Solo horas después de ese esperado reencuentro, Kevin falleció.

Video Último adiós a Kevin González: lo despiden en México tras emotivo reencuentro con sus padres

2. Kevin González: El conmovedor origen de los osos que acompañan su ataúd en México

La despedida de Kevin González, un joven que murió por un cáncer avanzado, ha conmovido a miles. Durante su funeral, la presencia de un par de osos de peluche sobre su ataúd llamó la atención de los presentes, revelando una historia de amor fraternal que trasciende fronteras. Todo esto tiene que ver con su hermano Jovany, quien reside en Chicago y solo puede despedirse a la distancia.

Video Kevin González: El conmovedor origen de los osos que acompañan su ataúd en México

3. Cámaras en Home Depot y Lowe's generan temor entre inmigrantes

La instalación de cámaras lectoras de placas en tiendas de Estados Unidos está causando preocupación. Clientes y grupos civiles temen que datos captados en estacionamientos de Home Depot y Lowe's puedan terminar en manos de autoridades migratorias.

Video Cámaras en Home Depot y Lowe’s generan temor entre inmigrantes

4. Tres

hispanos

vendedores de frutas interceptados por ICE en LA enfrentan riesgo de deportación

La comunidad de Boyle Heights, en Los Ángeles, se encuentra bajo una profunda conmoción tras el arresto de tres vendedores de fruta por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El operativo ocurrió cuando dos vehículos les cerraron el paso mientras se dirigían a su jornada laboral. Los detenidos, originarios de México, incluyen a dos hermanos. Mientras permanecen bajo custodia, familiares han volcado su apoyo en las calles, utilizando los mismos carritos de fruta para recaudar fondos.

Video ICE intercepta a tres vendedores de frutas hispanos en LA; enfrentan riesgo de deportación

5. Demanda millonaria: Acusan a Ramón Ayala Jr. de conducta sexual inapropiada

Una grave acusación sacude los cimientos de una de las dinastías más conocidas de la música norteña. Tres excolaboradores han presentado una demanda en la que alegan haber sido víctimas de constantes acosos y agresiones sexuales por parte de Ramón Ayala Jr. entre los años 2024 y 2025. No solo señalan al músico, sino que implican a su padre, el legendario Ramón Ayala, y a su empresa, por presuntamente tener conocimiento de estos comportamientos y no haber tomado medidas.

Video Demanda millonaria: Acusan a Ramón Ayala Jr. de conducta sexual inapropiada

6. Indignación en El Bronx: Acusan a agentes de arrestar por error a joven estadounidense

Una familia en el Bronx exige justicia este viernes 8 de mayo de 2026 tras el arresto violento de Jeury Concepción. El joven de 19 años relató el terror que vivió cuando agentes lo detuvieron presuntamente por error, dejándolo abandonado en un parque tras admitir que lo habían confundido con otra persona, según contó. "Yo creía que me iban a matar", narra Jeury.