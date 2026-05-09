La semana en video: Texas exige prueba de estatus legal para licencias profesionales y USCIS reactiva trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.
Los empleos en riesgo por las nuevas pruebas de estatus legal que Texas exige para licencias profesionales y la reactivación que hizo USCIS de los trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.
Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:
1. Texas endurece reglas: Miles de hispanos podrían perder sus trabajos por nueva exigencia de prueba de estatus legal
En Texas entró en vigor una medida que exige prueba de estatus legal para obtener o renovar licencias profesionales en diversos sectores. La regulación ha desatado una ola de incertidumbre en negocios; ahora, miles de trabajadores temen quedar fuera y perder sus ingresos.
2. USCIS reactiva trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela bajo revisión estricta
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU reactivó de forma parcial procesos migratorios para ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela que habían sido pausados. Las autoridades indicaron que la medida aplicó solo a ciertos casos y que cada solicitud se revisó bajo controles exhaustivos de seguridad.
3. Madre hispana sufre derrame cerebral ante el juez; su esposo dice que fue por el estrés a ser deportada
Una inmigrante venezolana sufrió un derrame cerebral cuando fue a una corte por una infracción de tránsito. Su esposo narró que a ella le preocupaba ser detenida por ICE y temía ser separada de su hijo de dos años; ella tiene un caso de asilo pendiente.
4. Miles pierden beneficios de SNAP por nuevas restricciones en EEUU
Cientos de miles de personas en Estados Unidos han perdido o visto reducidos sus beneficios del programa SNAP tras nuevas reglas federales y estatales. El impacto es mayor en estados como Florida, Arizona y Illinois. Bancos de alimentos reportan aumento de demanda mientras familias enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.
5. ICE detiene a padres de familia justo antes de la celebración de 16 años de una de sus hijas: "Se volvió un día trágico"
Lo que debía ser un festejo inolvidable para la joven Cindy se transformó por completo. Agentes de ICE detuvieron a sus padres, dejando a la adolescente y a sus hermanas sin sustento económico. Además de la separación, la familia denuncia que el padre es prediabético y padece de la presión, y que actualmente enfrenta el proceso de detención sin acceso a sus medicamentos.
6. Atención jubilados: Los errores comunes que podrían afectar sus pagos del Seguro Social
La Administración del Seguro Social comenzó hoy a distribuir pagos a beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), jubilados y otros titulares de programas federales. El experto en finanzas Carlos Guamán nos explica las penalizaciones más frecuentes.