Videos de Noticias La semana en video: Texas exige prueba de estatus legal para licencias profesionales y USCIS reactiva trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video Texas endurece reglas: Miles de hispanos podrían perder sus trabajos por nueva exigencia de prueba de estatus legal

Los empleos en riesgo por las nuevas pruebas de estatus legal que Texas exige para licencias profesionales y la reactivación que hizo USCIS de los trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

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1. Texas endurece reglas: Miles de hispanos podrían perder sus trabajos por nueva exigencia de prueba de estatus legal

En Texas entró en vigor una medida que exige prueba de estatus legal para obtener o renovar licencias profesionales en diversos sectores. La regulación ha desatado una ola de incertidumbre en negocios; ahora, miles de trabajadores temen quedar fuera y perder sus ingresos.

Video Texas endurece reglas: Miles de hispanos podrían perder sus trabajos por nueva exigencia de prueba de estatus legal

2. USCIS reactiva trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela bajo revisión estricta

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU reactivó de forma parcial procesos migratorios para ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela que habían sido pausados. Las autoridades indicaron que la medida aplicó solo a ciertos casos y que cada solicitud se revisó bajo controles exhaustivos de seguridad.

Video USCIS reactiva trámites migratorios para Cuba, Haití y Venezuela bajo revisión estricta

3. Madre hispana sufre derrame cerebral ante el juez; su esposo dice que fue por el estrés a ser deportada

Una inmigrante venezolana sufrió un derrame cerebral cuando fue a una corte por una infracción de tránsito. Su esposo narró que a ella le preocupaba ser detenida por ICE y temía ser separada de su hijo de dos años; ella tiene un caso de asilo pendiente.

Video Madre hispana sufre derrame cerebral ante el juez; su esposo dice que fue por el estrés a ser deportada

4. Miles pierden beneficios de SNAP por nuevas restricciones en EEUU

Cientos de miles de personas en Estados Unidos han perdido o visto reducidos sus beneficios del programa SNAP tras nuevas reglas federales y estatales. El impacto es mayor en estados como Florida, Arizona y Illinois. Bancos de alimentos reportan aumento de demanda mientras familias enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.

Video Miles pierden beneficios de SNAP por nuevas restricciones en EE.UU.

5. ICE detiene a padres de familia justo antes de la celebración de 16 años de una de sus hijas: "Se volvió un día trágico"

Lo que debía ser un festejo inolvidable para la joven Cindy se transformó por completo. Agentes de ICE detuvieron a sus padres, dejando a la adolescente y a sus hermanas sin sustento económico. Además de la separación, la familia denuncia que el padre es prediabético y padece de la presión, y que actualmente enfrenta el proceso de detención sin acceso a sus medicamentos.

Video ICE detiene a padres de familia justo antes de la celebración de 16 años de una de sus hijas: “Se volvió un día trágico”

6. Atención jubilados: Los errores comunes que podrían afectar sus pagos del Seguro Social

La Administración del Seguro Social comenzó hoy a distribuir pagos a beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), jubilados y otros titulares de programas federales. El experto en finanzas Carlos Guamán nos explica las penalizaciones más frecuentes.