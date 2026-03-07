Videos de Noticias La semana en video: ciudadana estadounidense enviuda cuando su esposo deportado murió al intentar cruzar la frontera hacia EEUU y los cambios en el programa SNAP que afectan a miles de ciudadanos en Nueva York Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video “Yo esperé por él y nunca llegó”: Ciudadana queda sola con cinco hijos; su pareja murió ahogado al cruzar a EEUU

La historia de una ciudadana estadounidense que enviudó cuando su esposo deportado murió al intentar cruzar la frontera hacia EEUU, y los cambios en el programa SNAP que afectan a miles de ciudadanos en Nueva York son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. "Yo esperé por él y nunca llegó": Ciudadana queda sola con cinco hijos; su pareja murió ahogado al cruzar a EEUU

Una madre en Texas enfrenta una dura realidad luego de que su pareja sentimental fue deportado, y cuando intentó regresar a Estados Unidos, murió ahogado al tratar de cruzar el Río Bravo. Ella tiene cinco hijos y ha tenido que vender sus pertenencias para conseguir dinero y comer. Ahora Tiffany, ciudadana estadounidense, busca el apoyo de la comunidad para darle sepultura a su pareja, en tanto que busca trabajo para sacar adelante a su familia.

2. Cambios en SNAP afectan a miles de ciudadanos en Nueva York

Miles de residentes del área de Nueva York podrían verse impactados por nuevos requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP). Adultos de 18 a 64 años deberan demostrar horas de empleo, capacitación o voluntariado certificado para mantener el beneficio.

3. ¿Tienes DACA, negocio propio? Cuándo aplicar a la residencia por interés nacional EB-2

Una nueva oportunidad se abre para beneficiarios de DACA con experiencia empresarial. La abogada de inmigración Zulimary Maymi, explica cómo profesionales y contratistas con corporaciones en Estados Unidos podrían calificar para la autopetición EB-2 de Interés Nacional a partir de marzo. Descubre los requisitos clave, como demostrar un impacto significativo para el país, y los factores críticos (como la presencia ilegal previa o el tipo de entrada) que determinan si puedes dar el paso hacia la Green Card.

4. Video: Momento exacto en que buque de guerra de EEUU lanza misiles Tomahawk contra objetivos en Irán

Fueron compartidas las imágenes del momento en que un buque de guerra de Estados Unidos lanza los conocidos misiles 'Tomahawk' como parte de la Operación Furia Épica.

5. Camioneros inmigrantes en California reciben un alivio: Tribunal emite orden provisional sobre licencias

Más de 20 mil inmigrantes conductores de camiones podrán mantener sus licencias en California, de forma temporal. Esto luego de que un tribunal frenó, por ahora, el intento de la administración Trump de revocarles las licencias de conductores a las personas solicitantes de asilo o que tienen un estatus migratorio temporal.

6. “Se está masacrando a la población Iraní” especialista por los ataques de Estados Unidos e Israel

“Comienza una preocupación para el mundo, es una acción perpetrada, para detener el programa nuclear que no es exactamente para acciones medicinales. Irán se encontraba cerca de tener en jaque al mundo”, afirmó a N+ Univisión un analista sobre la situación en Medio Oriente.