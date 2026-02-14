Videos de Noticias La semana en video: Greg Bovino expulsado de un bar y la pérdida de derecho a fianza para indocumentados detenidos en Texas y Luisiana Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

La expulsión de un bar de Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, y la pérdida del derecho a fianza por un fallo judicial para indocumentados detenidos en Texas y Luisiana son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

1. Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, fue expulsado de bar

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de EEUU, fue sacado de un bar por la gerencia, que aclaró que prioriza la seguridad de sus clientes, no participa en actividades políticas y se reserva el derecho de negar el servicio a cualquier persona.

2. Inmigrantes en Texas y Luisiana pierden derecho a fianza tras nuevo fallo: Análisis

El abogado Armando Olmedo analiza el reciente y devastador fallo del 5.° Circuito que afecta a Texas, Misisipi y Luisiana. Según explica el experto en N+ Univision, los indocumentados detenidos en estos estados ya no califican para una audiencia de fianza, incluso sin antecedentes criminales. Olmedo señala que esta decisión rompe con décadas de práctica legal y vaticina que la disputa llegará hasta la Corte Suprema debido a las inconsistencias con otros distritos.

3. Presidenta de México reacciona al espectáculo de Bad Bunny durante Super Bowl 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló en su conferencia diaria matutina sobre el espectáculo de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl 2026. Se refirió particularmente al idioma de la música y el mensaje que dejó el 'conejo malo'.

4. Bad Bunny honra a su madre antes del Super Bowl y celebra cantar en español

Previo a presentarse en el Super Bowl, uno de los escenarios más importantes del mundo, Bad Bunny hizo una pausa para rendir homenaje a su madre, la primera persona que creyó en él. El artista, hoy el más escuchado del planeta, destacó que construyó su carrera cantando en español sin cambiar su acento.

5. Texas exige estatus migratorio para obtener o renovar licencias profesionales

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas anunció que ciertos trabajadores deberán demostrar su estatus migratorio legal para adquirir o renovar licencias profesionales. La medida afectó a oficios como barberos y generó inquietud entre comunidades inmigrantes del estado.

6. Revocación de ciudadanía estadounidense a nacidos en el extranjero: Administración Trump amplia esfuerzos

El proceso de desnaturalización toma un nuevo impulso bajo la administración actual, que planea llevar ante los tribunales cientos de casos de ciudadanos nacidos en el extranjero. Funcionarios federales afirman que las investigaciones se limitan estrictamente a casos con evidencia de fraude; sin embargo, el despliegue de personal especializado en todo Estados Unidos sugiere una vigilancia sin precedentes sobre los procesos de ciudadanía ya aprobados hace años.