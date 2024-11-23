La semana en video: la despedida de un marinero antes de naufragar y el asesinato de Laken Riley

Video ¿Qué impacto puede tener el plan de deportaciones masivas de Trump en la economía de EEUU? Te explicamos

Las dudas sobre las reformas migratorias que vendrán en el futuro gobierno de Donald Trump continúan entre los temas de más interés para nuestra audiencia. También el juicio por el asesinato de Laken Riley y la despedida de un marinero antes de naufragar.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. La fuerza policial con la que Trump quiere hacer "la mayor redada en la historia"

El Servicio para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo cuenta con 7,500 agentes en su unidad de deportaciones, los cuales tendrán una misión imposible encomendada por Trump: expulsar a 11 millones de indocumentados.

Video Esta es la fuerza policial con la que Trump quiere ejecutar “la mayor redada en la historia de EEUU”

2. ¿Quiénes pueden aplicar a las 65,000 visas de trabajo que otorgará el gobierno de Biden?

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo informaron que 65,000 visas H2B adicionales están disponibles. Estos permisos están designados para trabajos que no son de agricultura, es decir, para sectores como hostelería, construcción, entre otros. Conoce quiénes pueden aplicar.

Video Gobierno Biden otorgará 65,000 visas de trabajo para el 2025, ¿qué inmigrantes pueden aplicar?

3. ¿Qué pasará con tus procesos migratorios pendientes tras la victoria de Trump?

La promesa de Trump de realizar una deportación masiva de indocumentados causa preocupación en familias que aún tienen trámites migratorios pendientes, como solicitudes de asilo, residencia permanente o reunificación familiar. Un abogado de inmigración explica en este video qué pasará con estos procesos.

Video ¿Tienes procesos migratorios pendientes? Te explicamos qué pasará con estos trámites tras el triunfo de Trump

4. Juez bloquea el pago de horas extra por encima de las 40 semanales

Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente una norma de la administración Biden que beneficiaba con el pago de horas extras a personas que trabajan más de 40 horas a la semana y cuyo salario anual no supera los $58,600. Se espera que el Departamento del Trabajo pida una revisión de la decisión antes de que Trump asuma.

Video Juez federal bloquea norma que obligaba el pago de horas extra a quienes trabajen más de 40 horas a la semana

5. El juicio contra José Ibarra por el asesinato de Laken Riley

Tras el juicio a José Ibarra por el asesinato de la joven estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia, la cronología del caso ha sido uno de los videos más vistos en Univision Noticias.

Video Cronología del asesinato de Laken Riley y el caso contra José Ibarra, condenado a cadena perpetua

6. "Nos estamos hundiendo": el video de despedida de un marinero antes de naufragar

Varias familias hondureñas están desesperadas. Han pasado meses desde que cuatro marineros desaparecieron en un naufragio cerca de Bahamas, del que solo tres fueron rescatados. Entre lágrimas y desesperación, uno de los marineros alcanzó a enviarle un video de despedida a su esposa.