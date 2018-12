Nancy Pelosi salió de la Casa Blanca caminando altiva con sus infaltables escudero: unos tacones del alto justo para una mujer de 78 años. Se puso sus lentes de sol y un abrigo rojo tierra de abotonadura lateral y cuello alto y como si todo su atuendo no pareciera ya dispuesto para hacerla parecer la heroína vencedora de una película de acción que deja todo ardiendo detrás de ella, metió sus manos en los bolsillos y pintó en su cara ligeramente una sonrisa.

Su fotografía no tardó en hacerse viral y ese simple abrigo que había escogido por la mañana para hacerle frente al frío invernal de Washington, de inmediato, protagonizó memes y cobró un valor simbólico tan poderoso que, tan solo un día después de su aparición en la Casa Blanca, hizo que MaxMara –la marca que lo había producido bajo la referencia ‘GLAMIS’– anunciara algo realmente inusual en la moda: volvería a producir durante el 2019 esa pieza de su colección pasada de 2013 en homenaje a la representante demócrata , esta vez en otros colores.

En realidad, ese abrigo, no era simplemente un abrigo. “Es una prenda roja, de un corte que hace referencia clara a un estilo militar, con el cuello de embudo y los botones altos que casi la hacen parecer un general, por lo que resulta bastante potente. Ella acababa de salir de la Casa Blanca después de una actuación en donde había puesto a Donald Trump en su lugar, y cuando emergió con ese abrigo parecía una verdadera ‘guerrera política’. Esa prenda expresaba la autoridad política de una mujer poderosa que, además, sabe cómo usar esa autoridad.”, le dijo a Univision Noticias el profesor Andreas Behnke, experto en teoría política internacional de la Universidad de Reading y autor del libro 'The International Politics of Fashion’ (La política internacional de la moda, 2016).