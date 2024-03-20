Investigan un presunto intento de acceder a datos médicos de Kate Middleton

Video Foto manipulada de Kate Middleton causa revuelo: la princesa de Gales admite que la retocó y pide disculpas

La Oficina del Comisionado de Información en Reino Unido (ICO) confirmó haber recibido un "informe de infracción" y dijo la cadena británica BBC que está investigando si alguien del personal de la Clínica de Londres, en donde operaron a Kate Middleton, intentó acceder a los informes médicos de la princesa de Gales.

Según un reporte del tabloide británico The Daily Mirror "se dijo que al menos un miembro del personal fue sorprendido tratando de acceder" a los reportes médicos de la esposa del príncipe William, heredero al trono británico.

De acuerdo con el reporte del Mirror, la Clínica de Londres, que en los últimos meses ha tratado a la princesa de Gales y también al Rey Carlos III y que suele atender a miembros de la realeza, inició una investigación interna sobre lo sucedido.

Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal en enero y desde entonces canceló sus compromisos públicos hasta al menos Semana Santa. Su larga ausencia, y una foto suya junto a sus hijos que publicó y se descubrió que fue manipulada, desataron una ola de rumores y teorías de la conspiración sobre la salud de la princesa, al punto de que ella misma se disculpó por haber manipulado la imagen.



La cadena BBC habló sobre el reportaje del medio con ICO, que vela por la protección de datos, y esta le confirmó haber recibido un informe de infracción. "Estamos evaluando la información proporcionada", dijo.

El procedimiento regular es que las organizaciones que experimentan algún tipo de filtracciones o accesos no autorizados a información privada lo reporten a la ICO en las siguientes 72 horas al descubrimiento del incidente si se trata de un caso de "alto riesgo" que tenga un "efecto perjudicial significativo" sobre los derechos y libertades individuales, detalló la BBC.

Este miércoles, tras la publicación del reporte de The Daily Mirror, la ministra de Salud británica, Maria Caulfield, dijo que las reglas sobre el acceso a la información de los pacientes son "muy, muy claras".

"A menos que estés cuidando a ese paciente, o a menos que te hayan dado su consentimiento, no deberías mirar las notas de los pacientes", dijo la ministra a una radio local, y agregó: "Tengo entendido que se ha pedido a la policía que lo examine". Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres dijo que "no tenía conocimiento de ninguna referencia... en este momento", citó la agencia AFP.

Por el momento el Palacio de Kensington no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado o negado las afirmaciones.

Tras la ola de teorías y rumores sobre la salud de la princesa, esta semana el diario The Sun publicó una fotografía de William y Kate en Windsor, en la que sería su primera salida pública desde que se les vio en Navidad.

