Cambiar Ciudad
Reino Unido

Investigan un presunto intento de acceder a datos médicos de Kate Middleton

Según un reporte de The Daily Mirror "al menos un miembro del personal de la Clínica de Londres fue sorprendido tratando de acceder" a los reportes médicos de la princesa de Gales, que fue operada allí en enero. La oficina que vela por la protección de datos en Reino Unido dijo que estaba investigando lo sucedido.

Univision picture
Por:Univision
Video Foto manipulada de Kate Middleton causa revuelo: la princesa de Gales admite que la retocó y pide disculpas

La Oficina del Comisionado de Información en Reino Unido (ICO) confirmó haber recibido un "informe de infracción" y dijo la cadena británica BBC que está investigando si alguien del personal de la Clínica de Londres, en donde operaron a Kate Middleton, intentó acceder a los informes médicos de la princesa de Gales.

Según un reporte del tabloide británico The Daily Mirror "se dijo que al menos un miembro del personal fue sorprendido tratando de acceder" a los reportes médicos de la esposa del príncipe William, heredero al trono británico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte del Mirror, la Clínica de Londres, que en los últimos meses ha tratado a la princesa de Gales y también al Rey Carlos III y que suele atender a miembros de la realeza, inició una investigación interna sobre lo sucedido.

Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal en enero y desde entonces canceló sus compromisos públicos hasta al menos Semana Santa. Su larga ausencia, y una foto suya junto a sus hijos que publicó y se descubrió que fue manipulada, desataron una ola de rumores y teorías de la conspiración sobre la salud de la princesa, al punto de que ella misma se disculpó por haber manipulado la imagen.

Notas Relacionadas

Kate Middleton y la explosión de teorías conspirativas como forma de ganar dinero

Kate Middleton y la explosión de teorías conspirativas como forma de ganar dinero

Noticias Univision
4 min

Más sobre Reino Unido

La polémica por la foto manipulada de Kate Middleton junto a sus hijos; la princesa se disculpó por haberla editado
4 mins

La polémica por la foto manipulada de Kate Middleton junto a sus hijos; la princesa se disculpó por haberla editado

Trending
Con drones y cámaras infrarrojas, así es la mayor búsqueda del mítico monstruo del Lago Ness en cinco décadas
2 mins

Con drones y cámaras infrarrojas, así es la mayor búsqueda del mítico monstruo del Lago Ness en cinco décadas

Trending
Se solicitan cazadores de monstruos: un centro de Escocia pretende realizar la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años
2 mins

Se solicitan cazadores de monstruos: un centro de Escocia pretende realizar la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en 50 años

Trending
El rey Carlos desaloja a Harry y Meghan de su residencia en Windsor
4 mins

El rey Carlos desaloja a Harry y Meghan de su residencia en Windsor

Trending
Un buscador de tesoros encuentra un raro anillo de bodas medieval: su valor puede ser de $47,000
2 mins

Un buscador de tesoros encuentra un raro anillo de bodas medieval: su valor puede ser de $47,000

Trending
Por qué hay que dejar de ver a Camila Parker como la malvada de los cuentos de hadas
8 mins

Por qué hay que dejar de ver a Camila Parker como la malvada de los cuentos de hadas

Trending
Isabel II hace planes para el futuro del trono y pide que Camilla sea llamada "reina consorte"
1 mins

Isabel II hace planes para el futuro del trono y pide que Camilla sea llamada "reina consorte"

Trending
El fugitivo bien parecido que capturaron luego de que su foto se hizo viral
2 mins

El fugitivo bien parecido que capturaron luego de que su foto se hizo viral

Trending
Devuelven libro a biblioteca 73 años después de haber sido prestado
2 mins

Devuelven libro a biblioteca 73 años después de haber sido prestado

Trending
La conmovedora historia de una niña que envió una carta 'al cielo' para que la leyera su padre muerto
3 mins

La conmovedora historia de una niña que envió una carta 'al cielo' para que la leyera su padre muerto

Trending


La cadena BBC habló sobre el reportaje del medio con ICO, que vela por la protección de datos, y esta le confirmó haber recibido un informe de infracción. "Estamos evaluando la información proporcionada", dijo.

El procedimiento regular es que las organizaciones que experimentan algún tipo de filtracciones o accesos no autorizados a información privada lo reporten a la ICO en las siguientes 72 horas al descubrimiento del incidente si se trata de un caso de "alto riesgo" que tenga un "efecto perjudicial significativo" sobre los derechos y libertades individuales, detalló la BBC.

Este miércoles, tras la publicación del reporte de The Daily Mirror, la ministra de Salud británica, Maria Caulfield, dijo que las reglas sobre el acceso a la información de los pacientes son "muy, muy claras".

"A menos que estés cuidando a ese paciente, o a menos que te hayan dado su consentimiento, no deberías mirar las notas de los pacientes", dijo la ministra a una radio local, y agregó: "Tengo entendido que se ha pedido a la policía que lo examine". Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres dijo que "no tenía conocimiento de ninguna referencia... en este momento", citó la agencia AFP.

PUBLICIDAD

Por el momento el Palacio de Kensington no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado o negado las afirmaciones.

Tras la ola de teorías y rumores sobre la salud de la princesa, esta semana el diario The Sun publicó una fotografía de William y Kate en Windsor, en la que sería su primera salida pública desde que se les vio en Navidad.

Mira también:

Video Rey Carlos III reaparece en público tras conocerse que padece cáncer: se reunió con el príncipe Harry
Relacionados:
Reino UnidoNoticiasMonarquía británicaMonarquíaKate Middleton

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD