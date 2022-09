Por qué hay que dejar de ver a Camila Parker como la malvada de los cuentos de hadas

Y no, no vamos a defender el amantazgo de la duquesa y el actual heredero del trono, pero sí hay que ponerlo en contexto. No podemos olvidar que fue justamente la reina Isabel II y el cuidador del príncipe Carlos, Lord Mountbatten, quienes se opusieron a la cercana amistad, con tintes de romance febril que nació en el verano de 1971 entre Camilla Rosemary Shand y el príncipe Carlos.