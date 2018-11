El juego para que niños "construyan el muro" de Trump genera críticas y todavía ni sale a la venta

No ha empezado su distribución y ya está causando polémica. Se trata de un nuevo juego creado por el grupo proTrump MAGA (en referencia al lema 'Make America Great Again' del presidente) que quiere que los niños "construyan el muro" para detener la llegada de inmigrantes, en momentos en que la caravana de centroamericanos se dirige a Tijuana.

Para los que creían que era un broma, no lo es. La página web Keep and Bear acaba de lanzar la nueva línea de bloques de construcción MAGA que asemejan a los de la marca Lego. El set de 101 piezas de plástico contiene los 'ladrillos' para armar un 'muro' y una figurita del presidente con su gorra roja de 'Hacer Estados Unidos grandioso de nuevo'. En la caja también se ve una figura que representa a un mexicano, caracterizado con un sombrero, un poncho con los colores rojo y verde de la bandera de México y un par de maracas.