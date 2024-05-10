Descubren a una mujer viviendo en el letrero de un supermercado Family Fare de Michigan

Video ¿Estás en busca de una vivienda propia? Estas son las ciudades con los precios más asequibles

A unos obreros les causó extrañeza un cable de extensión en el techo de un supermercado Family Fare de Michigan y al investigar dónde iba fue que hicieron el descubrimiento: una mujer de 34 años se había instalado dentro del letrero. Allí tenía una computadora, una impresora y una cafetera, dijo la policía.

“No tenía hogar”, dijo el jueves el oficial Brennon Warren del Departamento de Policía de Midland. "Es una historia que te hace rascarte la cabeza, alguien que vive dentro de un cartel".

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, le dijo a la policía que tenía un trabajo pero no vivienda, y que había estado dentro del letrero durante aproximadamente un año, dijo Warren. Fue encontrada el pasado 23 de abril.

Midland, sede mundial de Dow Inc., está a 130 millas al norte de Detroit. La tienda Family Fare está en una zona comercial con un letrero en forma de triángulo en la parte superior del edificio. La estructura del letrero, probablemente de 5 pies de ancho y 8 pies de alto, tiene una puerta y es accesible desde el techo, explicó Warren.

“Se colocó un piso. Un mini escritorio”, dijo. “Su ropa. Una cafetera Keurig. Una impresora y una computadora: cosas que tendrías en tu casa”.

La mujer pudo obtener electricidad a través de un cable conectado a un tomacorriente en el techo, dijo Warren.

El misterio de cómo la mujer llegó hasta el letrero en el que vivió un año

No había señales de una escalera. Warren dijo que es posible que la mujer haya llegado al techo trepando desde detrás de la tienda u otros negocios minoristas. "Honestamente, no sé cómo llegó allí. Tampoco lo indicó", dijo.

Un portavoz de SpartanNash, la empresa matriz de Family Fare, dijo que los empleados de la tienda respondieron "con la mayor compasión y profesionalismo".

“Garantizar que haya suficientes viviendas seguras y asequibles sigue siendo un problema generalizado en todo el país, nuestra comunidad necesita unirse para resolverlo”, dijo Adrienne Chance, declinando hacer más comentarios.

Warren explicó que la mujer cooperó y rápidamente aceptó irse. No se presentaron cargos.

“Le brindamos información sobre los servicios sociales en el área”, dijo el oficial. “Ella se disculpó y siguió su camino. Dónde fue, no lo sé”.

El director de una organización local sin fines de lucro que brinda asistencia alimentaria y refugio dijo que Midland, que tiene una población de 42,000 habitantes, necesita más viviendas para los residentes de bajos ingresos.