Actor principal de 'Roma' puede perderse los Premios Oscar porque le han negado tres veces la visa

“ Decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado . Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, añadió el actor.

Guerrero ha pedido nuevamente visa para ir a Los Ángeles. “Yo lo que quiero interpretar es que es una cuestión de trámite. Es un trámite que quiero hacer y que se me ha negado por los entrevistadores que me han tocado”, consideró.

“No me he sentido en ningún momento ofendido, enfadado o victimizado. Nadie me está haciendo nada, eso es muy claro. ¿A cuántas personas no le pasa eso? ¿Cuántas personas incluso deben arriesgar sus vidas para irse a Estados Unidos, no por ser invitados a una alfombra roja sino para trabajar?”, declaró Guerrero al diario El Universal.