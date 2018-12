Lo primero que pensó Yalitza Aparicio cuando recibió la propuesta formal para ser la protagonista de una importante película que se iba a rodar en la Ciudad de México era que todo se trataba de una gran estafa. Tenía toda la razón para desconfiar; en el cine no había mujeres como ella. “Yo, al menos en mis 26 años, no recordaba haber visto alguien siquiera parecido a mi gente en las pocas pantallas que había en el pueblo” , recuerda con gracia Yalitza por la bocina del teléfono. Por el contrario, las noticias sí estaban llenas de robos de jovencitas que se ajustaban perfectamente a su perfil.

El nombre de Alfonso Cuarón tampoco les servía de garantía, simplemente no sabían quién era. “Yo tuve que buscarlo por Internet para entender por qué todo el mundo parecía tan emocionado con tan solo nombrarlo” , le confesó Yalitza a Univision Noticias, quien después de mucho dudarlo decidió hacer el viaje al DF acompañada de su madre para descubrir que no solo había verdaderamente una gran producción a su espera, sino para darse cuenta de la relevancia de su personaje.

“Con mi papel de Cleo lo primero que quise fue hacerle un homenaje a esa labor que por tantos años hizo mi mamá siendo empleada doméstica y niñera. Sin embargo, yo no podía sospechar el impacto que tendría esta cinta, porque terminé por darme cuenta de que no solo era un homenaje para ella, sino una carta de amor y reivindicación a las empleadas domésticas indígenas de tantas casas mexicanas que han pasado por situaciones similares” .



Mientras la audiencia es testigo de la abrumadora actuación de Cleo, que parece ser siempre un misterio a desentrañar, y mientras se pone en evidencia las tensiones políticas que aquejaban al país en esas épocas es imposible no preguntarse como espectador por qué resulta tan natural que las mujeres indígenas le sirvan a una clase blanca acomodada. Resulta imposible no plantearse si ya no es hora no solo de ver esta realidad desde una película sino empezar a cambiar evidencias que, lejos de la ficción y apegados a serios estudios, han encontrado que la mayoría de estas mujeres no pueden hablar en su lengua natal, trabajan 11 horas o más al día y en un 30% no tienen ningún tipo de descanso.