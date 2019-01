'Roma' logra 10 nominaciones a los Oscar y establece un récord mexicano en Hollywood

La película 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, parte como una de las favoritas en la edición 91 de los premios Oscar, con 10 nominaciones: Mejor película, Mejor película extranjera, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor director, Mejor guión original, Mejor diseño de producción, Mejor cinematografía, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.

Solo 'The Favourite' cuenta con igual cantidad de nominaciones, seguida por 'Black Panther', que consiguió siete. Las nominaciones a los codiciados premios Oscar fueron reveladas este martes a las 8:20 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos. Cerca de 9,000 miembros de la Academia de Cine de Hollywwod votaron por sus favoritas en 24 categorías.

Como Mejor película, además de 'Roma', están nominadas 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Green Book', 'The Favourite', 'A Star is Born' y 'Vice'. En el apartado de Mejor Película extranjera, 'Roma' se medirá a 'Shoplifters' (Japón) , 'Cold War' (Polonia), 'Capernaum' (Líbano) y 'Never Look Away' (Alemania).

La mexicana Yalitza Aparicio, con su intepretación de 'Cleo' en 'Roma', aspira a la estatuilla dorada a la Mejor actriz, renglón en el cual se enfrenta a Glen Close ('The Wife'), Lady Gaga ('A Star is Born'), Olivia Colman (The Favourite') y Melissa McCarthy ('Can You Ever Forgive Me?').

Como Mejor actriz de reparto compite Mariana de Tavira, la 'Sra. Sofía' de 'Roma'. Se mide a Amy Adams ('Vice'), Emma Stone ('The Favourite'), Rachel Weisz ('The Favourite') y Regina King ('If Beale Street Could Talk').

En el apartado de Mejor director, el mexicano Alfonso Cuarón aspira al Oscar con 'Roma', mientras que Spike Lee lo hace con 'BlacKkKlansman', Adam McKay con 'Vice'; Yorgos Lanthimos con 'The Favourite' y Pawel Pawilikowsky con 'Cold War'.

'Roma' es la primera cinta en español (y mixteco) nominada al Óscar más importante, el de mejor película. Antes, nueve filmes extranjeros -entre ellos 'Il Postino', 'Z' o 'Life is Beautiful'- lograron esta candidatura pero ninguno lo consiguió.

También se trata de la segunda película mexicana, después de 'Babel' de Alejandro González Iñárritu, en lograr la nominación de mejor película.