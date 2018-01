Varios aeropuertos de EEUU afectados por una caída del sistema de control de aduanas, que causa largas filas

La Torre Juche. Con una altura de 170 metros, este símbolo ideológico del país tiene en su parte superior una antorcha artificial que se ilumina. Reconocida en 1948 como la República Democrática de Corea, tras la ocupación japonesa del territorio durante la Segunda Guerra Mundial, el país norcoreano ha sido liderado desde entonces por la dinastía Kim-Jong. "No es un destino fácil y no todo el mundo está dispuesto a soportar las rigurosas exigencias de acceso y, además, la creciente tensión política no lo pone fácil, afirma Cristina Moreno, de la agencia de viajes Destinia. Foto: Efe | Univision

