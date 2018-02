EEUU extiende el TPS para beneficiarios sirios por un período adicional de 18 meses

El gobierno de Estados Unidos extendió este miércoles el Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 7,000 inmigrantes provenientes de Siria, permitiéndoles quedarse en el país por un período adicional de 18 meses.

"Queda claro que las condiciones en las que se basó la designación de Siria (bajo el programa de TPS) siguen existiendo, por lo que una extensión es apropiada", aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, en un comunicado.

La protección bajo TPS fue otorgada a los ciudadanos de Siria a partir de 2012, luego de que se desatara una intensa guerra civil en ese país que todavía no ha acabado.

Los beneficiarios sirios podrán extender su estatus migratorio temporal hasta el 30 de septiembre de 2019, según el anuncio. Para ser elegibles, los beneficiarios deben haber vivido continuamente en Estados Unidos desde el 1 de agosto de 2016 y no haber salido del país desde el 1 de octubre de 2016.

Aunque el anuncio no menciona si se permitirá que nuevos solicitantes sirios obtengan el beneficio migratorio del TPS, dos fuentes oficiales dijeron a la agencia de noticias The Associated Press que el gobierno no aceptaría nuevos beneficiarios.

En los últimos meses la administración del presidente Donald Trump ha cancelado los beneficios de TPS para ciudadanos de diversos otros países, comenzando con Sudán el pasado mes de septiembre.



publicidad

A principios de noviembre, la administración de Trump anunció también el fin del TPS para beneficiarios de Nicaragua y una prórroga de seis meses para los de Honduras. Los beneficiaros nicaragüenses tendrán hasta el el 5 de enero de 2019 para arreglar su estatus migratorio o salir del país, mientras que los hondureños mantienen un futuro incierto mientras el gobierno sigue evaluando si mantiene sus beneficios.

En noviembre también se anunció que los haitianos perderían su protección temporal y tendrán hasta julio de 2019 para descifrar su futuro migratorio.

Finalmente, este mes, el gobierno canceló también el TPS de casi 200,000 salvadoreños, el mayor grupo de beneficiarios del programa de protección temporal. Ellos tendrán hasta septiembre de 2019 para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación.