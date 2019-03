Sobreviviente de tiroteo en Parkland que sufría de estrés postraumático se quita la vida

Aunque Sydney Aiello no estaba en el edificio donde ocurrió el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland en Florida, hace un poco más de un año, sí estaba en la escuela ese día. Allí perdió a una de sus amigas más cercanas, Meadow Pollack, una de las 17 víctimas de esa masacre que enlutó a toda la comunidad.

Muchos de los sobrevivientes todavía luchan con la pérdida de sus compañeros, un dolor que dicen es permanente, además de sus propios miedos que no se van.

Desde entonces no fue fácil continuar con su vida normal para Aiello, una joven de 19 años que le encantaba hacer yoga y quería dedicarse a ayudar otros en el campo de la medicina. Aunque logró graduarse de la secundaria el año pasado y ya asistía al college , su madre asegura que tenía problemas para asistir a las clases porque sentía miedo de estar en un salón. Recientemente fue diagnosticada con síndrome de estrés postraumático.

"Me parte el corazón que hayamos perdido otro estudiante de Stoneman Douglas. Mi consejo a los padres es que hagan preguntas, no tengan miedo, no esperen", dijo ese mismo medio Ryan Petty, el padre una de las víctimas del tiroteo, Alaina.