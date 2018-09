Cómo identificar si alguien tiene pensamientos suicidas: estas son 8 señales

¿Cómo identificar si alguien está teniendo pensamientos suicidas? La mayoría (aunque no todas) de las personas que contemplan la posibilidad de quitarse la vida presentan algunos rasgos comunes. Según la Fundación Estadounidense de Prevención del Suicidio, mientras más de ellos notes, mayor es el riesgo de suicidio . Si crees que alguien conocido puede estar atravesando una situación de este tipo, no lo dejes solo en ningún momento y busca ayuda profesional de inmediato.

1. Pregunta

Hacerlo de forma abierta y directa ya derriba el tabú y demuestra que se está abierto a hablar del tema y apoyar a la persona sin juzgarla. Esto puede fomentar el diálogo sincero y permitir que se discutan los próximos pasos. Recomiendan que luego se pregunte por qué la persona está afligida y de qué manera se podría ayudarla. Muy importante: nunca prometer que se mantendrá el secreto de que el individuo está teniendo pensamientos suicidas. Igual de necesario es escuchar. "Asegúrate de tomar sus respuestas con seriedad y de no ignorarlas", insisten. "Ayúdalos a enfocarse en sus razones para vivir y no en las razones que tú consideras son las que deberían mantener a esa persona con vida". A diferencia de lo que comúnmente cree, plantear esta pregunta a alguien con pensamientos suicidas no aumenta las posibilidades de que se quite la vida, sino todo lo contrario.