Una estudiante hispana y una profesora "amable y cariñosa": identifican a las víctimas del tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin

Las dos víctimas mortales del tiroteo en la escuela Abundant Life de Madison, Wisconsin, fueron identificadas como Rubi Patricia Vergara, una estudiante de 14 años, y Michelle West, una profesora de 42 años.

Video Tiroteo en escuela de Wisconsin: identifican a las dos víctimas mortales del ataque, una era hispana

Las autoridades identificaron el miércoles a las dos víctimas mortales del tiroteo del lunes en la escuela cristiana Abundant Life de Madison, Wisconsin. En el incidente perdieron la vida Rubi Patricia Vergara, una estudiante hispana de 14 años, y Michelle West, una profesora del centro.

Otros dos estudiantes que recibieron disparos seguían en estado crítico el miércoles. La policía abrió una investigación sobre por qué Natalie Rupnow, una estudiante de 15 años de esa escuela, disparó contra sus compañeros y una maestra antes de quitarse su propia vida.

Hasta este miércoles se desconocía si alguien fue el objetivo del ataque o si había sido planeado con antelación, dijo el jefe de la policía de Madison, Shon Barnes. “No sé si ella lo planeó ese día o si lo planeó una semana antes. Para mí, traer un arma a la escuela para herir a la gente es planificación. Así que no sabemos cuál es la premeditación”, declaró.

Tiroteo escolar de Wisconsin: ¿quiénes son las dos víctimas?

La estudiante que murió en el tiroteo del lunes fue identificada en un obituario publicado el miércoles como Rubi Patricia Vergara, de 14 años, de Madison. Era "una ávida lectora, amaba el arte, cantar y tocar el teclado en la banda de adoración familiar", según el obituario.

La directora de comunicaciones de la escuela, Barbara Wiers, dijo en un comunicado el miércoles por la noche que Vergara había asistido a la escuela desde el jardín de infantes.

Tenía una debilidad particular por los animales y “compartía un vínculo especial con sus queridas mascotas, Ginger (gato) y Coco (perro)”, agrega el obituario.

Su funeral se llevará a cabo el sábado en Madison y su entierro tendrá lugar en Roselawn Memorial Park.

El médico forense del condado de Dane, el miércoles por la noche identificó también a la maestra asesinada como Erin Michelle West, de 42 años.

West trabajó como maestra sustituta durante tres años antes de aceptar un puesto como coordinadora sustituta de la escuela y maestra sustituta interna, dijo Wiers.

Angel Brube, un estudiante de séptimo grado que estuvo presente durante el tiroteo, dijo a CNN que West era “amable y cariñosa” y una gran comunicadora. Mackynzie Wilson, otra estudiante de la escuela, dijo a la cadena que también conocía a West y que la había visto solo horas antes del tiroteo. “Estaba tan emocionada de ver a sus hijas crecer y ver lo que iban a ser y hacer con sus vidas”, dijo Wilson.

“Estamos muy tristes por estas pérdidas”, escribió Barbara Wiers en un correo electrónico a la agencia AP.

