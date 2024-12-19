La sospechosa del tiroteo en una escuela de Wisconsin tenía dos armas y recibió mensajes de un hombre que estaba planeando un tiroteo

Video Esto es lo que se sabe de la sospechosa del tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin

La adolescente que mató a una estudiante y una maestra en una escuela religiosa en Wisconsin llevó dos armas al tiroteo y estaba en contacto con un hombre en California que planeaba atacar un edificio gubernamental, según las autoridades y los documentos judiciales que se hicieron públicos el miércoles.

La policía todavía estaba investigando por qué Natalie Rupnow, una estudiante de 15 años de la escuela cristiana Abundant Life en Madison disparó y mató a una compañera de estudios y a una maestra el lunes, antes de quitarse su propia vida, dijo el jefe de policía de Madison, Shon Barnes. Otros dos estudiantes que recibieron disparos seguían en estado crítico el miércoles.

PUBLICIDAD

"Puede que nunca sepamos lo que estaba pensando ese día, pero haremos todo lo posible para tratar de agregar o dar la mayor cantidad de información posible a nuestra población", dijo Barnes.

¿Quién es el hombre con que se escribía la autora del tiroteo de Wisconsin?

Un juez de California emitió una orden de restricción el martes bajo la ley de bandera roja de armas de California contra un hombre de Carlsbad de 20 años.

El Milwaukee Journal Sentinel, que tuvo acceso al documento, identificó al hombre como Alexander Paffendorf, según aparece en la orden.

La orden requiere que el hombre entregue sus armas y municiones a la policía en un plazo de 48 horas, a menos que un oficial las solicite antes porque representa un peligro inmediato para sí mismo y para los demás.

Según la orden, el hombre dijo a los agentes del FBI que había estado enviando mensajes a Rupnow sobre atacar un edificio gubernamental con un arma y explosivos.

La orden no dice qué edificio habría atacado ni cuándo planeaba hacerlo. Tampoco detalla sus interacciones con la joven atacante, excepto para afirmar que el hombre estaba planeando un tiroteo masivo con ella.

Investigan qué llevó a la atacante a cometer el tiroteo

La policía, con la ayuda del FBI, estaba buscando en Internet registros y otros recursos, además de hablando con los padres y compañeros de clase de la atacante en un intento de determinar el motivo del tiroteo, dijo Barnes.

La policía no sabe si alguien fue el objetivo del ataque o si el ataque había sido planeado de antemano, dijo el jefe.

PUBLICIDAD

"No sé si lo planeó ese día o si lo planeó una semana antes", dijo Barnes. "Para mí, traer un arma a la escuela para herir a la gente es planificación. Así que no sabemos cuál es la premeditación".

Aunque la atacante tenía dos pistolas, Barnes dijo que no sabía cómo las obtuvo y se negó a decir quién las compró, ya que eso es parte de una investigación en curso.



No se había tomado ninguna decisión sobre si sus padres podrían ser acusados en relación con el tiroteo, pero han estado cooperando, agregó el jefe policial.

Los registros judiciales en línea no muestran casos penales contra su padre, Jeffrey Rupnow, ni contra su madre, Mellissa Rupnow. Están divorciados y comparten la custodia de su hija, pero ella vivía principalmente con su padre, según los documentos judiciales. Los registros de divorcio indican que la joven estaba en terapia en 2022, pero no dicen por qué.

El tiroteo en la escuela es el más reciente de una epidemia de incidentes similares que ha afectado a todo Estados Unidos en los últimos años, incluidos los especialmente mortales en Newtown (Connecticut), Parkland (Florida) y Uvalde (Texas).

Pero los tiroteos escolares cometidos por mujeres adolescentes han sido extremadamente raros en Estados Unidos. Según David Riedman, fundador de la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12, los hombres en su adolescencia y veinteañeros son los que llevan a cabo la mayoría de ellos.

Mira también: