Respuesta de la policía al tiroteo en Uvalde fue un "vil fracaso", dice el jefe de seguridad pública de Texas

El coronel también aseguró que en situaciones como la de la primaria de Uvalde, los policías no necesitaban esperar por una llave maestra para ingresar a las aulas en las que estaba el atacante. "Las ventanas son un buen punto de acceso", dijo. Además, señaló que la respuesta se retrasó mientras Arredondo esperaba por más rifles, un radio —porque no tenía para dirigir el operativo— y escudos. Y sobre el radio, detalló que los únicos que pudieran haber funcionado dentro de la escuela eran los de la Patrulla Fronteriza, que tiene una torre para potenciar la señal en Uvalde. Pero cuando ellos intentaron unir su señal con la de los funcionarios policiales locales, el sistema no funcionó. Esa fue la razón por la que las comunicaciones se realizaron por celulares. Por eso explicó que el sistema de comunicaciones debe ser reemplazado no solo en Uvalde, sino en todas las escuelas del estado.