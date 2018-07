La compañía dueña de varios hoteles además del lugar en donde se hizo el festival de música country Route 91 Harvest que fue atacado, indica en los documentos presentados que ellos no pueden responsabilizarse de las muertes, lesiones o daños que hayan sufrido, y que cualquier reclamo contra MGM "debe desestimarse".

Argumentan principalmente una legislación promulgada por el Congreso en 2002 conocida como Ley Seguridad (en inglés ' SAFETY Act ', acrónimo de Support AntiTerrorism by Fostering Effective Technologies Act , de 2002), que protege de responsabilidad civil a empresas que utilicen sservicios que puedan "ayudar a prevenir y responder a la violencia masiva".

La demanda no busca obtener dinero de las víctimas, sino más bien protegerse antes posibles demandas. Piden a la justicia que revise si la Ley Seguridad aplicada puede hacer no viables las demandas civiles contra la empresa.

"MGM es una compañía de Nevada, por lo que cualquier demanda pertenece a un tribunal estatal", dijo Eglet al diario . "Nunca he visto algo más escandaloso, donde demandan a las víctimas en un esfuerzo por encontrar un juez que les guste (...) Es realmente triste que se rebajen a este nivel".

Y si bien el FBI no calificó la masacre de Las Vegas como un acto de terrorismo, porque no logró identificar una motivación clara para la matanza (religioso, racial, etc), habrá que esperar cómo lo analiza la justicia.